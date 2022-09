Elden Ring: Diese wunderschönen Artbooks erscheinen leider nur in Japan

Elden Ring sieht atemberaubend aus. Ein perfekter Kandidat für ein Artbook also. Und tatsächlich erscheint im November dieses Jahres ein Buch voller kunstvollen und epischen Artworks. Es gibt jedoch einen Haken bei der Sache.

Elden Ring zeigt sich von seiner Schokoladenseite

Die Sammlung, die aus zwei Bänden mit jeweils 400 Seiten besteht, kann aktuell nur in Japan über Amazon vorbestellt werden. Dort ist ein Buch für 4.400 Yen zu haben, was etwa 31,52 Euro entspricht. Um das Paar komplett zu machen, müssen also umgerechnet 63 Euro auf den Tisch gelegt werden.

Eine Sammleredition, die beide Bücher sowie einen gerahmten Godfrey-Druck enthält, gibt es außerdem für 17.600 Yen, also 126 Euro. Geliefert wird dieses besondere Paket in einer dreiseitigen Box.

Mehr zu Elden Ring:

Was in den beiden Büchern vorhanden ist, steht bereits fest. Der erste Band umfasst die Eröffnungssequenz des Spiels sowie Konzeptgrafiken von Dungeons, Bildern von Charakteren und Rüstungen. Im zweiten Buch findet ihr dann Illustrationen von Gegenständen aus dem Spiel, Grafiken von Waffen und Feinden, die sich vor dem Spieler bedrohlich auftürmen.

Sehen könnt ihr einige Ausschnitte aus den Büchern im japanischen Shop ebten, der die große Sammleredition vertreibt. Meine Augen kommen von dem wunderschönen Malenia-Artwork nicht mehr los. Welches ist euer Favorit?