Elden Ring: Wie groß ist Shadow of the Erdtree auf PS5 und wann beginnt der Preload?

Fans sehnen die Veröffentlichung des DLCs Shadow of the Erdtree für Elden Ring herbei und allzu lange dauert es auch nicht mehr.

Aber wann könnt ihr die Erweiterung eigentlich herunterladen und wie groß ist der Download?

Wann ihr Shadow the Erdtree auf der PS5 herunterladen könnt

Zumindest für die PlayStation 5 gibt es dazu nun genauere Angaben. Dem X-Account PlayStation Game Size zufolge ist Elden Ring: Shadow of the Erdtree auf der PlayStation 5 16,5 GB groß.

Mit dem DLC wird auch ein neues Update für das Spiel veröffentlicht, durch das die Gesamtgröße von Elden Ring auf der PS5 nach der Installation auf 54,23 GB (ohne DLC) steigt.

🚨 Elden Ring Update 01.012.000 Added to Database.



Full Game Size After Update : 54.230 GB (01.010.000 : 51.114 GB) pic.twitter.com/h97hCOZ2Z8 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 5, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was den Preload von Shadow of the Erdtree auf der PlayStation 5 anbelangt, sollte dieser ab dem 19. Juni 2024 möglich sein. Üblicherweise passiert das auf der PlayStation rund zwei Tage vor Release.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024 und erste Eindrücke nach dem Anspielen von Shadow of the Erdtree lest ihr in Martins Artikel.