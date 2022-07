Elden Ring hat ein Spielzeitlimit und ein Spieler hat es erreicht

Elden Ring kann man gar nicht zu viel spielen, oder? Wenn es nach der Anzeige für die Spielzeit geht, lautet die Antwort zumindest "doch, kann man". Bisher hat es erst ein Spieler bis zur maximalen Spielzeit geschafft.

Spieler hat Elden Rings Zeitanzeige gesprengt

Auch wenn Elden Ring einen hohen Wiederspielwert hat und schon fast nach weiteren Spieldurchläufen schreit, gibt es kaum einen Spieler, der das Spiel zeitlich so sehr ausgereizt hat wie Reddit-Nutzer JayzRebellion15.

Auf seinem Zählstand finden wir die beeindruckende Zeit von 999:59:59. Genau hier hat der Redditor aber nicht aufgehört zu spielen. Die Anzeige hat einfach keine Kapazitäten, um mehr anzuzeigen.

Bei 136 Tagen seit Release bedeutet das, dass unser leidenschaftlicher Elden-Ring-Spieler hier mindestens 7,35 Stunden am Tag gespielthaben muss, um überhaupt auf das programmierte Zeitlimit von 1000 Spielstunden zu kommen.

Elden Ring bietet eine offene Welt, über 150 Bosse und ihr benötigt alleine mehr als 60 Stunden für einen einzigen Durchgang. Wenn ihr alles sehen und jeden Erfolg einsammeln wollt, dauert es deutlich länger. Auch das PvP kann Spieler auch danach noch ewig an den Bildschirm fesseln.

Immerhin scheint unser Redditor das Spiel mit seinen 1000 Stunden vollständig abgeschlossen zu haben. Bisher sei es sein erstes koplett durchgespieltes Souls-Game, schreibt er in seinem Thread.

From Softwares Elden Ring erschien am 25. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X und S.