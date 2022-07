Elden Ring ist weiterhin das erfolgreichste Spiel 2022

From Softwares Elden Ring ist nach wie vor das erfolgreichste Spiel des Jahres 2022.

Was den Umsatz in Dollar anbelangt, liegt Elden Ring nach Angaben der amerikanischen NPD Group in vier von fünf Monaten der Verfügbarkeit auf Rang eins.

Elden Ring auf Erfolgskurs

Zugleich sei es das meistverkaufte Spiel im Juni 2022 und bleibt somit das bisher erfolgreichste Spiel im Jahr 2022.

"Elden Ring war erneut das meistverkaufte Spiel des Monats und ist bis heute das meistverkaufte Spiel des Jahres 2022", heißt es. "Elden Ring hat in vier der ersten fünf Monate auf dem Markt den ersten Platz bei den Verkäufen (nach Dollar gerechnet) erreicht."

Ob es diesen Titel auch noch zum Jahresende trägt? Es kommen noch Spiele auf den Markt, die Elden Ring den Titel streitig machen könnten, darunter Call of Duty: Modern Warfare 2 oder God of War Ragnarök.

Wenngleich Elden Ring natürlich den Vorteil hat, dass es bis Jahresende um einiges länger auf dem Markt sein wird als andere Spiele und mit Sicherheit auch noch einige Verkäufe hinzukommen, etwa durch mögliche Angebote.