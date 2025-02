Elden Ring könnte einen Film erhalten - George R. R. Martin sagt, dass es "Gespräche" darüber gibt, und auch FromSoftwares Präsident zeigt sich optimistisch

Elden Ring gehört wohl zu den erfolgreichsten Spielen der letzten Jahre. Das riesige Open-World-Soulslike von FromSoftware begeisterte Fans und wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Es ist also kein Wunder, dass es immer wieder zu Gerüchten und Spekulationen kommt, dass der düstere Fantasy-Titel eine mögliche Verfilmung erhalten könnte. Nun hat Autor George R. R. Martin, der die Welt von Elden Ring erschaffen hat, erneut angedeutet, dass ein Filmprojekt im Gespräch sein könnte.

Elden Ring Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Release: 25. Februar 2022

Entwickler / Publisher: FormSoftware / Bandai Namco

Autor gibt erneut Hinweise

In einem Interview mit IGN sprach Martin über "Gespräche" zu einem möglichen Elden Ring-Film. "Wir werden sehen, ob [der Eldenring-Film] zustande kommt und in welchem Umfang ich daran beteiligt bin, ich weiß es nicht", erklärte er.

"Ich bin mit meinem letzten Buch [The Winds of Winter] ein paar Jahre im Rückstand, also schränkt das auch die Anzahl der Dinge ein, die ich tun kann", führte er fort.

Da Martin zur Zeit an seinem nächsten Roman aus seiner Reihe A Song of Ice und Fire schreibt, könnte er wohl sich nur begrenzt an dem Projekt beteiligen. Dennoch ist es nicht das erste Mal, dass Martin eine Verfilmung zu Elden Ring anspricht. Bereits im Juli 2024 erwähnte er in einem Blogpost die Möglichkeiten eines Films oder einer Serie.

FromSoftware-Präsident sieht mögliche Verfilmung optimistisch

Aber nicht nur Martin scheint offen für eine Verfilmung des Fantasy-Titels zu sein. Auch der Präsident von FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, äußerte sich schon in der Vergangenheit positiv zu der Möglichkeit, das Spiel zu verfilmen. Im Interview mit The Guardian sagte er: "Ich sehe keinen Grund, eine andere Interpretation oder Adaption von Elden Ring, zum Beispiel einen Film, abzulehnen. Aber ich glaube nicht, dass ich oder FromSoftware das Wissen oder die Fähigkeit haben, etwas in einem anderen Medium zu produzieren. Hier käme also ein sehr starker Partner ins Spiel. Wir müssten Vertrauen und Einigkeit darüber herstellen, was wir erreichen wollen, aber das Interesse ist auf jeden Fall vorhanden."

Ein Elden Ring-Film hätte durchaus Potenzial, denn in den letzten Jahren wurden viele Videospiel-Franchises auf die Leinwand gebracht, wie Sonic the Hedgehog oder die The Last of Us-Serie, die dieses Jahr bereits ihre zweite Staffel bekommen wird.

Es bleibt also spannend, ob FromSoftware sich entscheiden wird, einen möglichen Film zu Elden Ring zu produzieren. Aber die Chancen stehen gut, da sowohl George R. R. Martin als auch Hidetaka Miyazaki der Idee nicht abgeneigt sind. Es bleibt dennoch abzuwarten, ob das Fantasy-Soulslike bald auf die Leinwand kommen könnte.