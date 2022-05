Elden Ring: Let Me Solo Her schafft Meilenstein von 1000 Malenia-Kills

Die Elden-Ring-Legende Let Me Solo Her hat Malenia inzwischen 1000 Mal getötet.

Malenia hat keinen Spaß mehr mit diesem Spieler

Malenia ist einer der brutalsten Bosse in Elden Ring - inzwischen fürchtet sich der Boss jedoch vor einem bestimmten Spieler. Let Me Solo Her ist der Name des Malenia-Schrecks, der anderen Spielern zur Hilfe eilt, wenn sie Probleme mit dem Boss haben.

In einem gestrigen Stream erreichte der berühmte Robin Hood aus Elden Ring seinen Meilenstein von 1000 Kills.

"Ich danke euch allen für die Unterstützung. Ohne euch könnte ich gar nicht hier sein. Ich wurde kürzlich von Bandai wegen eines besonderen Geschenks kontaktiert!", teilt Let Me Solo Her in seinem hochgeladenen Stream mit.

Der Spieler ist so beliebt, dass jemand sogar eine Mod erstellt hat, um Let Me Solo Her mit seiner ikonischen Verkleidung als Helfer zu beschwören. Für jeden bedürftigen Spieler hat der Malenia-Schlächter auch keine Zeit.