Elden Ring: Let Me Solo Her teilt die nackte Wahrheit über seine Ausrüstung

Ihr wolltet schon immer einmal wissen, aus welchen Stoff Helden gemacht sind? Hier erfahrt ihr es, denn die kleine Elden-Ring-Legende und Helfer in der Malenia-Not Let Me Solo Her plaudert aus dem Nähkästchen.

Die wichtigen Fragen im Leben eines Souls-Spielers

Ein Reddit-Beitrag des bekannten Spielers höchstpersönlich gibt Einblicke in die unverkennbare Ausrüstung der Legende, die aus einem Tophhelm, einem Lendenschurz und zwei Katanas besteht. Bevor es ins Detail geht, bedankt sich Let Me Solo Her für die “Unterstützung und die netten Worte", die er im Netz erhalten hat.

"Es war eine verrückte Woche", begann Let Me Solo Her in seinem Beitrag. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Spieler mit seinem halbnackten Befleckten zum Phänomen, sah "überall Fanarts" und erreichte viel Aufmerksamkeit in zahlreichen Videos wie diesem:

Was ist sein Geheimnis? Let Me Solo Her schreib ganz offen, mit welchen Waffen und Specs er euch regelmäßig gegen Malenia zur Hilfe eilt.

"Ich benutze ein duales Katana (Uchigatana+25 mit Hoarfrost Stomp Cold auf der rechten Hand) und (Rivers of Blood +9 Linke Hand)", schreibt er.

"Ich spiele nur auf Steam PC, bin Stufe 179 und habe nicht vor, in nächster Zeit zu leveln." Zum Glück für alle, die sich auch ein wenig Hilfe der kleinen Berühmtheit wünschen, gibt Let Me Solo Her diese Hilfsbereitschaft nicht so schnell auf.

"Ich möchte sagen, wenn ihr mit mir zusammen gegen Malenia kämpfen wollt, dann tut dies bitte! (Auch wenn ich nicht für eure Sicherheit garantieren kann XD) Ich möchte denjenigen helfen, die mit Malenia Probleme haben, sofern sie ihr Bestes getan haben, um sie eine Weile zu bekämpfen."

Ihr findet das Beschwörungszeichen von Lt Me Solo Her "unten rechts neben der Beschwörungs-Statue außen vor Malenia".

Vorsicht vor Nachahmern

Let Me Solo Her freut sich zwar über seine vielen Fans, ruft aber gerade deshalb zur Vorsicht auf. Es scheint, als ob jemand versucht sich als Let Me Solo Her auszugeben. Leider würde dieser jemand nicht mit demselben noblen Ziel an die Sache herangehen.

Da Let Me Solo Her nicht streamt und ebenfalls kein TikTok nutzt, könnt ihr bei gleichnamigen Spielern auf diesen Plattformen davon ausgehen, dass es sich nicht um den wahrhaftigen Retter in der Elden-Ring-Not handelt.

"Ich werde weiterhin anderen helfen, Malenia zu bekämpfen, solange ich kann, und ich möchte mich bei allen bedanken, die mir eine der schönsten Erinnerungen in meinem Leben beschert haben", so Let Me Solo Her abschließend.

Falls der Spieler selbst keine Zeit für euch hat, könnt ihr ihn mit Hilfe einer Mod als NPC beschwören - mit Topf auf dem Kopf und zwei Katanas, die nur darauf warten sich die Haut der übermächtigen Bosse zu bohren.