Spielt ihr schon Elden Ring mit einem Saxophon? Streamer nutzt es als Controller, zerstört Malenia in nur 45 Sekunden und kassiert keinen Treffer

Das Event Awesome Games Done Quick 2025 war erneut Schauplatz außergewöhnlicher Gaming-Momente. Dr. Doot mit seinem spektakulären Elden Ring-Run war zum Beispiel etwas ganz Besonderes. Der erfahrene Streamer besiegte Malenia, einen der härtesten Bosse des Spiels, in beeindruckenden 45 Sekunden – und das, ohne einen Treffer einzustecken. Was diesen Run aber so besonders machte, war nicht nur die Zeit, denn er spielte mit einem elektrischen Saxophon, dem Roland AE-10 Aerophone, als Controller.

Ein Saxophon als Controller

Dr. Doot ist kein Unbekannter in der Community. Er ist bekannt für seine kreativen Runs, bei denen er Spiele wie Zelda oder Resident Evil mit seinem Aerophone meistert. Dabei dient das Saxophon als vollwertiger Controller: Noten sind auf Tasten gemappt, während ein Pitch-Knopf als Analog-Stick fungiert. Sein Ziel bei AGDQ war ein Gauntlet mit mehreren Bossen, darunter Rykard, Radahn und Maliketh, die er so schnell wie möglich besiegen wollte – und das idealerweise ohne Treffer. Der Streaming-Host des Events Xenadir versprach: "Für jeden Boss, den du ohne Treffer erwischst, spende ich 10 Dollar. Wenn du die ganze Strecke schaffst, spende ich 100 Dollar." Obwohl Dr. Doot bei Godfrey ins Straucheln geriet, blieb der Rest seines Runs makellos und sorgte für Staunen unter den Fans.

Malenia in Rekordzeit besiegt

Die Wahl seiner Waffe war dabei entscheidend. Mit der Star Fist, einer Nahkampfwaffe mit starkem physischen Schaden, Blutungseffekten und hohem Poise-Damage, machte Dr. Doot kurzen Prozess mit Malenia. Unterstützt wurde dies durch den Buff Royal Knight's Resolve und Frost-Effekte, die den Kampf weiter beschleunigten. In Phase eins nutzte er Malenias niedrige Poise aus, während Phase zwei, die mit einem Rot-AoE-Angriff startet, nach nur drei Treffern beendet war. Malenia, berüchtigt für ihre Geschwindigkeit und Stärke, wirkte in diesem Kampf fast wehrlos.

Dr. Doots Performance unterstreicht nicht nur die unglaublichen technischen Fähigkeiten, sondern auch das kreative Talent des Streamers. Sein Saxophon-Run wird zweifellos als eines der Highlights von AGDQ 2025 in Erinnerung bleiben. Dies zeigt mal wieder, wie kreativ die Community werden kann, wenn es um die Auswahl ihrer Controller geht.