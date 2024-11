Elden Ring-Mod bringt Majula aus Dark Souls 2 zurück und begeistert die Community

Eine kürzlich veröffentlichte Modifikation bringt FromSoftwares Action-Rollenspiele Elden Ring und Dark Souls 2 näher zusammen und begeistert Soulslike-Fans mit einem nostalgischen Twist. Der Mod-Entwickler Drop0ff hat die Mod auf NexusMods veröffentlicht und ersetzt den zentralen Hub, den Roundtable Hold, durch die ikonische Stadt Majula aus Dark Souls 2. Diese Mod ermöglicht es Fans, in die Atmosphäre eines früheren Klassikers einzutauchen, während sie sich durch die Welt von Elden Ring bewegen, eine einzigartige Kombination zweier FromSoftware-Meisterwerke.

Majula-Atmosphäre perfekt eingefangen

Die Modifikation integriert Majula in all ihren Details, die Küstenstadt, den bekannten bodenlosen Brunnen und sogar die originale musikalische Untermalung, die vielen Fans im Gedächtnis geblieben ist. Alle Quests und NPC-Events, die Spieler normalerweise im Roundtable Hold erleben, wurden nach Majula portiert, sodass die gewohnten Interaktionen und Spielfunktionen weiterhin verfügbar sind. Eine kleine Besonderheit gibt es jedoch im New Game Plus. Statt eines Bonfires müssen Spieler Victorss Stone nutzen, um einen neuen Durchlauf zu starten.

Neue Modding-Ideen aus der Community

Die Reaktionen in der Soulslike-Community sind durchweg positiv. Spieler äußerten in Foren und auf Social Media den Wunsch, weitere Hubs aus anderen FromSoftware-Spielen wie Bloodborne in Elden Ring zu sehen. Ein Nutzer schlug sogar eine Modifikation namens "FromSoftwareInfinity" vor, die alle wichtigen Hubs aus den FromSoftware-Spielen in einem einzigen Elden Ring-Hub vereinen würde. Der Roundtable Hold selbst hat eine besondere Bedeutung als zentraler Treffpunkt, an dem Spieler Vorräte auffüllen, Segen empfangen und mit wichtigen NPCs interagieren können. Anders als Majula ist der Roundtable Hold jedoch nur per Schnellreise erreichbar und wird durch ein Event mit Melina freigeschaltet.

Die Majula-Modifikation bietet Elden Ring-Fans eine erfrischende Abwechslung und zeigt die kreative Seite der Modding-Community. Beliebte Modifikationen wie diese könnten das Interesse an weiteren Remakes und Neuauflagen von FromSoftware-Titeln steigern. Gerüchte über eine mögliche Switch 2-Version von Elden Ring heizen die Gaming-Community zusätzlich an, da das Spiel in Zukunft noch mehr Spielern zugänglich gemacht werden könnte.