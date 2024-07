Elden Ring: Seite an Seite mit Bossen in Shadow of the Erdtree kämpfen? Das geht mit dieser Mod!

Wie wäre es mit etwas mehr Unterstützung in Elden Ring: Shadow of the Erdtree? Dabei hilft euch jetzt eine neue Mod.

Diese ersetzt bestimmte Geisterasche-Beschwörungen durch Bossgegner aus dem DLC.

Gemeinsam mit Bossen in Elden Ring kämpfen

Bislang umfasst die Mod von FlippantTunic22, die ihr euch auf NexusMods herunterladen könnt, elf Bosse des DLCs.

Unter anderem sind das Divine Beast Dancing Lion und Messmer the Impaler, ebenso wie der finale Boss der Erweiterung.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im eingebetteten Video könnt ihr euch das in Aktion anschauen und seht dann, wie Bossgegner einander bekämpfen. Was ganz witzig aussieht.

Weitere Bosse sollen noch hinzugefügt werden, ebenso wird an einer separaten Mod gearbeitet, die auch Bosse aus dem Basisspiel umfasst.