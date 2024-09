Elden Ring: Patch 1.14 veröffentlicht, macht den finalen Boss von Shadow of the Erdtree einfacher

FromSoftware hat heute Patch 1.14 für Elden Ring veröffentlicht.

Das Update ist jetzt auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Download verfügbar.

Einfacherer Endkampf

Einer der wichtigsten Punkte von Version 1.14 ist, dass man damit Änderungen am finalen Boss der Erweiterung Shadow of the Erdtree vornimmt.

Unter anderem ändert man das Bewegungsmuster nach dem Start des Kampfes und hat einige Attacken angepasst.

Des Weiteren wurde der Schaden einiger Angriffe des Bossgegners reduziert, ebenso der Ausdauerverlust durch einige Attacken. Weiterhin erfolgte eine Reichweitenreduzierung für Attacken, die nicht auf Waffen basieren, und die Sichtbarkeit einiger Effekte von Angriffen wurde verbessert.

Abseits dessen gibt es unter anderem noch einige weitere Anpassungen, sowohl für das normale Gameplay als auch für den PvP-Modus.

Alle Änderungen in Version 1.14 könnt ihr hier nachlesen.