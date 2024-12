Elden Ring Nightreign: Das sind die ersten Screenshots zum Koop-Ableger

Im Zuge der Ankündigung des Koop-Action-Survival-Spiels Elden Ring Nightreign haben FromSoftware und Bandai Namco auch erste Screenshots veröffentlicht.

Diese geben euch einen ersten Eindruck davon, womit ihr im Elden Ring-Ableger rechnen könnt.

Elden Ring Nightreign: Eine besondere Herausforderung

Nightreign schickt euch nach Angaben des Publishers in eine "raue Umgebung". In dieser seid ihr entweder zu dritt oder auch alleine unterwegs, wenn ihr eine "besondere Herausforderung" haben möchtet.

Es gilt, drei Tag-Nacht-Zyklen zu erleben, während ihr dabei die Spielwelt erkundet und euch am Ende jedes Zyklus einem Bossgegner stellt.

Hier könnt ihr einen Blick auf die ersten Screenshots werfen:

Elden Ring Nightreign - Screenshots 1 of 9 Attribution

Der Fokus liegt also grundsätzlich auf kooperativen Abenteuern, dazu kehrt ihr in einem Paralleluniversum zur Tafelrundfeste zurück. Insgesamt gibt es acht spielbare Charaktere mit eigenen Fähigkeiten und Ultimates.

In der Nacht verkleinert sich die Karte dabei mit dem Erscheinen der Night's Tide immer weiter und zum Ende der Nacht müsst ihr es dann mit einem Bossgegner aufnehmen. So kommt ihr ddem Nightlord, hinter dem ihr eigentlich her seid, Schritt für Schritt näher.

Währenddessen könnt ihr auch Relikte erhalten, mit denen sich eure Charaktere verbessern und an euren Spielstil anpassen lassen. Ebenso soll hier keine Runde der nächsten gleichen, dda sich Gegner, Belohnungen und auch Limveld stetig verändern.

"Im Reich des Nightlord wird das Besiegen von stärkeren Gegnern sowie das Erkunden gefährlicherer Gebiete mit besseren Waffen und Runen belohnt", heißt es. "An Orten der Gnade können die Charaktere hochgelevelt werden, was neue Kräfte freischaltet, die dauerhaft aktiv bleiben. Siegreiche Runden bringen die Spielenden näher an ihr Ziel, den Nightlord zu stürzen und die Geschichten hinter den Helden zu erfahren."

Erscheinen soll Elden Ring Nightreign im Jahr 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4 und Xbox One.