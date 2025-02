Elden Ring: Nightreign Release steht fest! Ihr könnt es früher spielen, als ihr vielleicht gedacht habt - Ein paar Monate Geduld braucht ihr aber trotzdem noch

FromSoftware hat das Release-Datum von Elden Ring: Nightreign bekannt gegeben.

Elden Ring: Nighreign Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC

Release: 30. Mai 2025

Entwickler / Publisher: FormSoftware / Bandai Namco

Der Elden Ring-Ableger erscheint demnach am 30. Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam).

Kooperatives Überleben

Im Gegensatz zu Elden Ring handelt es sich hierbei um ein eigenständiges Online-Koop-Spiel für drei Spielerinnen und Spieler.

Gleichzeitig könnt ihr euch auch alleine daran versuchen, wenn ihr möchtet. Also entweder alleine oder zu dritt. Spiele zu zwei werden hingegen nicht möglich sein.

Euer Ziel im Spiel ist, dass ihr einen dreitägigen Zyklus überleben müsst. Dabei erkundet ihr unter anderem die Map, werden mit zufallsbasierten Elementen und Events konfrontiert, während sich ein Feuersturm um euch herum immer weiter verkleinert, bis ihr es am Ende mit einem Bossgegner aufnehmt. Sobald ihr zwei Bosskämpfe überstanden habt, bekommt ihr es mit einem von acht Nightlords zu tun.

Nicht nur Gegner aus Elden Ring

Seit der Ankündigung Ende 2024 wurden zahlreiche Details zum Spiel bekannt gegeben. Unter anderem können euch in Elden Ring: Nightreign auch einzelne Bosse aus Dark Souls über den Weg laufen.

Was Mitspielerinnen und Mitspieler anbelangt, bleibt ihr hingegen auf eure Plattform beschränkt, denn Crossplay wird vom Spiel nicht unterstützt.

Aktuelle Eindrücke nach dem Anspielen von Elden Ring: Nightreign lest und seht ihr in Anas Artikel.

Am Wochenende selbst spielen

Indes können ausgewählte Spielerinnen und Spieler Elden Ring: Nighreign am kommenden Wochenende selbst spielen. Vom 14. bis zum 17. Februar 2025 finden Netzwerktests in jeweils dreistündigen Sessions statt.

Dafür musstet ihr euch zuvor registrieren. Wenn ihr ausgewählt wurdet, solltet ihr in dieser Woche einen Key für den Zugang erhalten haben.

Im Netzwerktest sind vier von später acht spielbaren Charakteren enthalten: Wylder (Allrounder), The Guardian (Tank), The Recluse (Mage), and The Duchess (Rogue).