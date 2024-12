Elden Ring Nightreign: Ihr habt richtig gesehen, auch Bosse aus Dark Souls tauchen auf

In FromSoftwares Multiplayer-Koop-Action-Survival-Spiel Elden Ring: Nightreign werden euch auch einige Feinde und Bosse aus der Dark Souls-Reihe über den Weg laufen.

Fans hatten entsprechende Gegner bereits im ersten Trailer zum Spiel ausgemacht und seitdem hat das Entwicklerstudio auch bestätigt, dass einige Feinde aus Dark Souls in Nightreign mit dabei sind.

Durch die Universen

Im Trailer kann man zum Beispiel The Nameless King aus Dark Souls 3 klar erkennen.

Game Director Junya Ishizaki hat im Gespräch mit der Famitsu (via IGN) bestätigt, dass Monster aus Dark Souls auftauchen. Zugleich gibt er aber auch an, dass das nur in geringem Umfang der Fall ist.

Laut Ishizaki repräsentieren diese Gegner dann Kreaturen, die aus anderen Universen in das Universum von Elden Ring gelangt sind.

Dass deutet wiederum an, das die verschiedenen Franchises von FromSoftware womöglich auf eine gewisse Art miteinander verbunden sind. Angesichts dieser Aussage würde das auch Auftritte von Gegnern aus Bloodborne, Demon's Souls und Sekiro: Shadows Die Twice in der Theorie nicht ausschließen. Vielleicht ist das ja etwas, womit man sich in Zukunft näher befasst, sollte sich Nightreign als großer Erfolg entpuppen.

Nightreign ist zwar grundsätzlich als Koop-Spiel ausgelegt, ihr könnt den Titel aber auch alleine und offline spielen. Ebenso gibt es keine Mikrotransaktionen oder Battle Pässe im Spiel, ihr kauft das komplette Paket.

FromSoftware verzichtet allerdings auf die Nutzung von Crossplay als Feature. Plattformübergreifend lässt sich nicht zusammen spielen, allerdings könnt ihr innerhalb der gleichen Konsolenfamilie über Generationen hinweg Mitspielerinnen und Spieler finden.

Elden Ring: Nightreign soll 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC (Steam) erscheinen.