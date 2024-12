Elden Ring: Nightreign kann auch alleine und offline gespielt werden - So läuft ein Match ab

Die Ankündigung von FromSoftwares Elden Ring: Nightreign kam für viele Fans sicherlich überraschend, die wohl nach der Veröffentlichung von Shadow of the Erdtree nicht mit weiteren Neuigkeiten in diesem Jahr gerechnet hatten.

Erst recht, nachdem es zuletzt hieß, dass kein Elden Ring 2 in der Entwicklung sei. Aber Nightreign ist ja auch kein Elden Ring 2, sondern Nightreign. Und ihr müsst es auch nicht zwingend online spielen.

Wie Elden Ring, nur anders

Wie IGN berichtet, möchte FromSoftware im Grunde alle Elemente nehmen, die Elden Ring auszeichnen, und sie in Nightreign in "kürzere, kompaktere Spielsessions" verpacken.

"Man bildet zu Beginn jeder Runde mit zwei anderen Spielern eine Gruppe, wird in einem dicht gepackten alternativen Realitätsabschnitt von Limgrave abgesetzt, in dem sowohl die Gegnertypen als auch die Positionen der Burgen und Festungen zu Beginn jeder Sitzung zufällig gemischt werden", schreibt IGN. "Nun liegt es an euch und euren Mitstreitern, so schnell wie möglich von eurem niedrigen Stufe-1-Charakterstatus aufzusteigen, indem ihr Runen und Waffen sammelt, während ihr euch durch jedes mit Feinden gefüllte Lager und jede Burg kämpft, auf die ihr stoßt."

Jedes Match folgt demnach einem festen Muster, das wie folgt aussieht:

Nightreign basiert auf einem dreitägigen Zyklus, wobei jeder Tag 15 Minuten dauert.

Tagsüber am ersten Tag könnt ihr gehen wohin ihr möchtet.

Bricht die Nacht herein, schränkt das eure Bewegungsmöglichkeiten ein, denn säurehaltiger Regen fällt um euch herum. Das könnt ihr euch wohl so ähnlich wie einen Kreis in Battle Royale-Spielen vorstellen, der kleiner wird.

Ist der Kreis am kleinsten, startet ein zufallsbasierter Bosskampf, mit dabei sind alte und neue Feinde.

Dieser Ablauf wiederholt sich dann am zweiten und dritten Tag.

Es gibt acht Charaktere mit eigenen Stärken und Schwächen, die ihr spielen könnt.

Jeder Charaktere hat individuelle Fähigkeiten und eine ultimative Attacke, die mit Cooldowns arbeiten.

Wenn ihr sterbt, können eure Teammitglieder euch wiederbeleben, indem sie euch angreifen.

Zwischen den Runden begebt ihr euch zum Roundtable Hold. Dort könnt ihr eine Währung namens Murk für Gesten und Skins ausgeben.

Relikte bieten permanente Upgrades für eure Charaktere und ihr könnt bis zu drei Stück davon in eurem Loadout ausrüsten.

Was nun vielleicht nach Live-Service-Game klingt, soll aber nicht zutreffen. Denn durch den Kauf des Spiels erhaltet ihr laut FromSoftware das "komplette Paket". Es gibt weder Battle Pässe noch Mikrotransaktionen, zudem könnt ihr Neightreign auch im Singleplayer-Modus und offline spielen.

Elden Ring: Nightreign soll 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC (Steam) erscheinen.