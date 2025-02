Elden Ring: Nightreign macht unerwartet viel Feuer unterm Hintern - zügig erkunden, schnelle Entscheidungen und eine Menge Motivation, um Ceberus zu erledigen

Ich wünschte meine Stadt hätte so stabile Server, wie Nightreign. Wegen Servereinbrüchen, erscheint unser Video sowie Teile der Gallerie leider erst später.

Im Multiplayer durch Elden Ring? Na, ob das was wird, denn unter dem Konzept konnte ich mir bei der Ankündigung von Elden Ring Nightreign nicht wirklich etwas vorstellen. Gut, dass Bandai Namco mich zum Anspielen nach Frankfurt ließ, denn so eine flinke Mehrspieler-Erfahrung, mit PvE-Battle Royale, Roguelike, Monster Hunter und auch einem kleinen Schuss Mega Man, hätte ich mir aus dem bisher Gezeigten nicht ableiten können. Wenn ihr jetzt überhaupt nicht mehr durchblickt: Keine Angst, im obigen Video seht ihr ganz genau, wie das alles zusammenhängt. Auch hier möchte ich euch das spaßige Spielkonzept, das mich sechs Stunden durchgehend unterhalten konnte, aber nicht vorenthalten:

Elden Ring Nightreign Genre: Action, Roguelike, Battle Royale

Plattform: PS5, Xbox Series, PC

Release: 30. Mai 2025

Entwickler / Publisher: FormSoftware / Bandai Namco

Zu dritt werden wir wieder zurück in die Welt von Elden Ring geworfen. Wer dabei meine Verbündeten sind, ist wichtig, denn wir müssen gemeinsam zwei harte Tage überleben, damit wir dann im dritten Schritt zum großen Nightlord kommen. Als Erstes wählt jeder einen Krieger und die Karte aus, die sich - wie bei Mega Man - am letzten Boss (Nightlord) orientiert. In unserer Demo gab es nur eine Karte, daher fiel die Wahl jedes Mal auf Cerberus, der in einer abgewandelten Version von Limgrave auf uns wartete. Entweder könnt ihr hier noch ein wenig üben oder es geht direkt los. Mit einem Flugadler landet ihr auf der Karte, die einige prozedural generierte Elemente bereithält, darunter Bosse, die Positionierung kleinerer Monstergebiete, Gegenstände oder Waffen und euren Startpunkt. Es gibt aber auch immer gleich vorhandene Elemente, die später zum Kernelement eurer Strategie bei der Erkundung werden. Wer übrigens eine Herausforderung sucht, darf sich auch alleine am Überleben versuchen. Insoweit hat Elden Ring: Nightreign einen Solo-Modus. Irgendwie.

Elden Ring Nightreign angespielt 1 of 4 Attribution

Es geht also los und uns standen vier Klassen zur Verfügung: Der einfache Kämpfer, der Adler-Ritter mit einem starken Schild, eine flinke Assassine und die Hexe, die ihr Mana immer wieder auffüllen muss (nicht so gut für Einsteiger). Und aufgepasst, denn das hier ist neu: Jede Klasse hat eine eigene Spezialfähigkeit und eine ultimative Attacke, deren Einsätze den Ausgang eines Bosskampfs jederzeit herumreißen können (mehr dazu seht ihr im obigen Video). Bei Release wird es acht dieser sogenannten Nightfarer geben und acht unterschiedliche Nightlords - und wer weiß, wenn's gut läuft, ja vielleicht mehr.

Mir hat der Ablauf der Spielschleife sehr viel Spaß bereitet. Kommt ihr nämlich auf der Karte an, habt ihr entweder eine Strategie besprochen, mit der ihr sofort loslegen könnt, oder ihr erkundet einfach und findet jedes Mal neue Dungeons oder andere Möglichkeiten zum Leveln. Wenn ihr scheitert, gibt es manchmal besondere Medaillen mit Buffs, die ihr euren Nightfarern mitgeben könnt, um den nächsten Run mit kleinen Vorteilen, wie mehr Verteidigung oder bestimmten Gegenständen, zu beginnen. Dadurch, dass ihr hier flink an Windströmen hochgleitet, die Ausdauerleiste nicht mehr im Weg ist, ihr euch an jedem Stein hochziehen könnt und keinen Fallschaden nehmt, ist die Spielgeschwindigkeit extrem hoch. Auch die bekannten Souls-Bosse (aus verschiedenen Teilen der Reihe) wirken nicht mehr so einschüchternd, schließlich seid ihr ja auch zu Dritt. Vielmehr erinnerten sie mich an Bestien aus Monster Hunter, denn die Waffen, die sie fallen lassen, werten eure Rüstung für den großen Boss der jeweiligen Nacht deutlich auf.

Große Bosse der Nacht sind hingegen eine andere Geschichte. Für sie wollt ihr das richtige Level und die richtige Ausrüstung im Laufe des Runs gesammelt haben. Der Nightlord ist am Ende das große Highlight, wo alles zusammenkommt: Wie eure Nächte bisher verlaufen sind, ob ihr genug Ausrüstung gelootet habt und wie eure Absprache untereinander funktionierte. Solltet ihr trotz guter Vorbereitung mal scheitern, ist das ein wenig frustrierend, aber Elden Rings Battle Director Ishizaki weiß, wie man die Leute trotzdem bei der Stange hält: Die Karte (die erste zumindest) bot genug Möglichkeiten, um neue Strategien auszuprobieren, viele unentdeckte Gebiete zu erforschen und einfach auf neue Waffen zu hoffen. Außerdem ist selbst der Tod beim Nightlord zu verkraften, denn eine ganze Runde dauert in etwa eine Stunde. Bleibt nur die Frage, ob die anderen Karten auch genug Abwechslung bieten, oder ob alle Tag-Nacht-Boss-Zyklen gleich aufgebaut sind. Aber das wird auch der Closed-Beta-Test, der diesen Freitag losgeht, wohl nicht hergeben, dafür müssen wir uns noch bis zum Release gedulden.

Elden Ring: Nightreign erscheint am 30. Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC - Crossplay wird allerdings nicht möglich sein.