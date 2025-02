Elden Ring: Nightreign sorgt im Netzwerktest für Frust - Serverprobleme trüben den Start der Testphase

Der erste Netzwerktest zum kommenden Elden Ring: Nightreign hat mit Serverproblemen zu kämpfen, die das Spiel unspielbar machen.

Elden Ring: Nighreign Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC

Release: 30. Mai 2025

Entwickler / Publisher: FormSoftware / Bandai Namco

Für das Wochenende sind mehrere dreistündige Sessions geplant, die erste davon sollte heute von 12 bis 15 Uhr laufen. Die Probleme führten jedoch dazu, dass Spielerinnen und Spieler nicht über das Menü hinaus kamen.

Startschwierigkeiten im Netzwerktest

Auf dem offiziellen Support-Account von FromSoftware wurden mehrere Nachrichten dazu veröffentlicht, in denen die Rede davon war, dass der Server "überlastet" ist.

Schließlich habe man den Server neu gestartet, um das Problem zu lösen.

"Die Nightreign-PlayStation-Server werden derzeit gewartet", heißt es wiederum auf dem offiziellen Elden Ring-Account. "Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Serverfunktionalität sind im Gange. Wir werden weitere Updates bereitstellen. Wir danken euch für Ihre Geduld und Ihr Verständnis."

Warten auf den Restart

Aktuell ist unklar, wie lange es dauert, die Server neu zu starten und ob die verbliebenen Sessions davon betroffen sind. Letztlich ist es aber genau das, wofür der Netzwerktest da ist: um die Server des Spiels zu testen.

Fans fordern in sozialen Medien bereits eine Reaktion von FromSoftware und wünschen sich, dass man im Gegenzug die Sessions verlängert.

Registrierte und ausgewählte Spielerinnen und Spieler haben am Wochenende noch mehrere Gelegenheiten (sofern alles funktioniert), Elden Ring: Nightreign zu spielen. Hier die geplanten Zeiträume:

Samstag, 15. Februar 2025: 4 bis 7 Uhr

Sonntag, 16. Februar 2025: 12 bis 15 Uhr und 20 bis 23 Uhr

Montag, 17. Februar 2025: 4 bis 7 Uhr

FromSoftware hatte in dieser Woche den 30. Mai 2025 als Release-Datum für das Spiel bestätigt, mehr dazu lest ihr in Anas aktueller Vorschau zu Elden Ring: Nightreign.