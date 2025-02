Elden Ring: Nightreign soll euch bei jedem Spiel eine veränderte Welt bieten, die jede Partie einzigartig macht - Und ja, auch ein giftiger Sumpf ist dabei

Elden Ring: Nightreign bringt einige spannende Neuerungen mit sich. Neben bekannten Elementen wie einem giftigen Sumpf setzt das Spiel auf überraschende Terrain-Veränderungen. Dadurch soll eine dynamische Welt entstehen, die mit jedem Durchlauf anders aussieht und sich immer wieder verändert. Spieler müssen sich auf eine ständig wandelnde Umgebung einstellen, was für zusätzliche Herausforderungen sorgen sollen.

Elden Ring Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Release: 25. Februar 2022

Entwickler / Publisher: FormSoftware / Bandai Namco

Eine Landschaft im Wandel

Ein zentrales Feature sind die sich zufällig verändernden Landschaften. Bei jedem Spielstart können Vulkane, Sümpfe oder Wälder erscheinen, was das Erkunden unvorhersehbar machen könnte. Die Karte selbst soll sich laut Director Junya Ishizaki wie ein riesiger Dungeon anfühlen. Dieser äußerte sich in einem Interview mit PC Gamer: "Wir wollten, dass die Karte selbst ein riesiger Dungeon ist, damit die Spieler die Möglichkeit haben, jedes Mal, wenn sie spielen, einen anderen Weg zu beschreiten und zu erkunden." Zusätzlich soll es ein Battle-Royale-Element geben, das die Welt über drei Ingame-Tage hinweg schrumpfen lässt, was die Bewegungsfreiheit der Spieler einschränkt.

Eine weitere Besonderheit ist die strategische Bosswahl. Nach drei Tagen müssen sich Spieler für einen Boss entscheiden, der zu ihre Strategie am besten passen könnte . "Sobald man diese Entscheidung getroffen hat, hat man vielleicht eine Vorstellung davon, wie man gegen diesen Boss vorgehen will, und das könnte die Art und Weise ändern, wie man die Karte angeht", erklärt Ishizaki. "Wir wollten den Spielern die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, ob sie gegen diesen Boss mit einer vergifteten Waffe vorgehen wollen."

Trifft alte Bekannte wieder

Neben diesen neuen Feature gibt es auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Der Nameless King aus Dark Souls 3 wurde bereits gesichtet und es könnten noch weitere bekannte Feinde aus der Souls-Reihe auftauchen. Fans spekulieren bereits über mögliche Gegner wie Artorias oder Manus.

Nightreign kombiniert klassische Souls-Elemente mit einer sich ständig verändernden Umgebung. Dynamische Maps, strategische Entscheidungen und bekannte Gegner sollen die Elden Ring-Fans begeistern. FormSoftware führt auch eine Beta durch, für die sich Spieler für anmelden konnten. Diese Beta findet vom 14. bis 17. Februar 2025 statt und wird in mehreren dreistündigen Sessions spielbar sein. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Rezensionen zu dem Ableger nach dem Wochenende sein werden.