Elden Ring Nightreign verzichtet auf ein beliebtes Elden Ring-Feature

FromSoftwares Koop-Action-Survival-Spiel verzichtet mit den In-Game-Nachrichten auf ein beliebtes Elden Ring-Feature.

Der Grund dafür? Aufgrund der relativ kurzen Matches bleibe sowieso "keine Zeit", um sich damit zu befassen.

Keine Zeit für Nachrichten in Elden Ring Nightreign

"Man kann noch immer die Geister anderer Spieler sehen, aber die Möglichkeit, Nachrichten zu verschicken, wurde entfernt", bestätigt Director Junya Ishizaki im Gespräch mit IGN Japan.

"Der Grund, warum wir das Nachrichten-Feature entfernt haben, ist, dass in diesem Spiel, in dem jede Sitzung etwa 40 Minuten dauert, keine Zeit bleibt, um eine eigene Nachricht zu schreiben oder von anderen geschriebene Nachrichten zu lesen."

"Das Konzept war, ein 'komprimiertes RPG' zu machen", erläutert er. "Rollenspiele haben ihre Höhen und Tiefen, und die Spieler gewinnen manchmal und verlieren manchmal."

"Ich denke, das Beste an Rollenspielen ist, dass all diese Erfahrungen letztendlich zum Tragen kommen. Um eine harmonische Erfahrung zu schaffen, die es den Spielern ermöglicht, die wahre Essenz von Rollenspielen zu erleben, findet jedes Spiel an drei Tagen statt."

Einmal besiegte Feinde kehren demnach nicht wieder zurück. Auch dann nicht, wenn ihr an einem Ort der Gnade eine kleine Rast einlegt.

Dem Interview zufolge war Hidetaka Miyazaki übrigens "bis zur Erstellung des anfänglichen Konzepts" an Nightreign beteiligt, danach übernahm dann Ishizaki die alleinige Leitung über das Projekt.

"Nightreign ist ein sehr spannendes Spiel, das die Spieler begeistern wird", betont er. "Es wird ein Gefühl der Erfüllung und Freude vermitteln, das sich von früheren Titeln unterscheidet, also freut euch darauf."

Spielen könnt ihr Elden Ring Nightreign übrigens sowohl alleine als auch zu dritt, jedoch nicht als Duo. Für den Februar ist ein Netzwerktest geplant, zu dem ihr euch in Kürze anmelden könnt.

Erscheinen soll Elden Ring Nightreign in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4 und Xbox One.