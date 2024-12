Elden Ring: Nightreign verzichtet auf ein Feature, das euch mehr Mitspieler geben würde

Der Fokus von FromSoftwares Elden Ring: Nightreign mag zwar auf dem Koop-Modus liegen, allerdings wird Crossplay nicht als Feature unterstützt.

Wer den Titel online spielen möchte, bleibt also auf die eigene Plattform beziehungsweise Konsolenfamilie beschränkt.

Kein Crossplay für Elden Ring: Nightreign

"Ähnlich wie bei Elden Ring kann man zwar über Generationen hinweg mit anderen spielen, aber es gibt kein Cross-Plattform-Play", bestätigt Game Director Junya Ishizaki gegenüber IGN.

"PS4-Spieler können also mit PS5-Spielern spielen und Xbox One-Spieler können mit Spielern auf Xbox Series S und X spielen. Über Plattformen hinweg ist es jedoch nicht möglich.

Dementsprechend bleiben auch Spielerinnen und Spieler auf dem PC unter sich. Was grundsätzlich sehr schade ist, schließlich wird Crossplay von immer mehr Spielen unterstützt und würde auch langfristig dafür sorgen, dass man ausreichend Mitspielerinnen und Mitspieler findet.

Ihr müsst Elden Ring: Nightreign aber auch nicht zwingend online spielen. Es gibt einen Singleplayer-Modus, in dem ihr offline die Runden in Nightreign absolvieren könnt.

"Man bildet zu Beginn jeder Runde mit zwei anderen Spielern eine Gruppe, wird in einem dicht gepackten alternativen Realitätsabschnitt von Limgrave abgesetzt, in dem sowohl die Gegnertypen als auch die Positionen der Burgen und Festungen zu Beginn jeder Sitzung zufällig gemischt werden", heißt es zum Spielablauf in Nightreign.

"Nun liegt es an euch und euren Mitstreitern, so schnell wie möglich von eurem niedrigen Stufe-1-Charakterstatus aufzusteigen, indem ihr Runen und Waffen sammelt, während ihr euch durch jedes mit Feinden gefüllte Lager und jede Burg kämpft, auf die ihr stoßt."

Elden Ring: Nightreign soll 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC (Steam) erscheinen.