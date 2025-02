Elden Ring: Nightreign erhält wohl Bosse und spielbare Charaktere als DLCs - Hinweis taucht kurzzeitig auf der Steam-Seite auf

Elden Ring: Nightreign erhält anscheinend zusätzliche Bosse und spielbare Charaktere als DLC.

Elden Ring: Nighreign Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC

Release: 30. Mai 2025

Entwickler / Publisher: FormSoftware / Bandai Namco

Zumindest deutet das ein Hinweis an, der kurzzeitig auf der Steam-Produktseite des Spiels zu finden war.

Nachträglich erweitert

Bisher war es so, dass FromSoftware bei den Dark Souls-Spielen oder bei Elden Ring eher auf größere DLCs und Erweiterungen setzte. Aufgrund des unterschiedlichen Konzepts von Nightreign könnte sich das ändern.

Kleinere DLCs, die das Aufgebot an Bossgegnern erweitern und mehr spielbare Charaktere hinzufügen, könnten das Spielerlebnis hier in regelmäßigeren Abständen ausbauen. Und euch noch mehr Flexibilität bieten, zumal ihr hier nicht die Möglichkeit habt, euren eigenen Charakter zu gestalten.

Hinweis wieder entfernt

Das ist es jedenfalls, was die Steam-Seite zum Spiel kurzzeitig andeutete: "Zusätzliche spielbare Charaktere und Bosse", hieß es dort laut PC Gamer.

Wahrscheinlich wurden die Informationen wieder entfernt, weil noch nicht geplant war, sie jetzt schon zu veröffentlichen. Zu den Plänen für den Post-Launch-Support von Elden Ring: Nightreign hat sich FromSoftware bisher noch nicht wirklich geäußert.

Kooperative Abenteuer

Nightreign ist ein eigenständiger Ableger von Elden Ring, in dem ihr zu dritt drei In-Game-Tage und -Nächte lang die Welt erkundet und es mit verschiedenen Gegnern aufnehmt. Ihr müsst diese drei Nächte überstehen, bevor ihr einen finalen Bosskampf bestreitet.

Allerdings müsst ihr nicht zwingend zu dritt spielen, ihr könnt euch auch alleine an dieser Aufgabe versuchen. Matches zu zweit sind hingegen leider nicht möglich.

Elden Ring: Nightreign erscheint am 30. Mai 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One, mehr zum Spiel erfahrt ihr, indem ihr Anas Artikel dazu lest, in dem sie ihre Eindrücke nach dem Anspielen schildert.