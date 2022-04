Elden Ring: Ruinen der Sterngucker, Erste Kirche von Marika

Ruinen der Sterngucker

Die Ruinen der Sterngucker in Elden Ring sind ein Ort auf dem Berggipfel der Riesen (Ostseite).

Ihr findet die Ruinen südöstlich der Hütte des Erhabenen und nördlich vom Ort der Gnade "Ruinen des Urschneetals".

Hier der Ort auf der Karte:

Zutritt zu dem Plateau mit den Ruinen erlangt ihr über die Brücke aus Richtung Norden (vom Ort der Gnade "Urschneetal - Aussichtspunkt" nach Westen).

Im Hauptteil der Ruinen hört ihr eine Stimme, die so etwas sagt wie: "Schwester, wo seid ihr hin?". Neben dem Treppenaufgang schwebt eine Geisterqualle.

Eine Quallenwiedervereinigung.

Zum Lüften dieses Mysteriums benötigt ihr die Asche der Geisterqualle (eine der ersten, die ihr im Spiel erhaltet: von Roderika in der Hütte beim Sturmhügel oder später in der Tafelrunde). Führt die Beschwörung aus und die Qualle springt darauf an.

Ihr erhaltet die Geste: Pirouette und ein Siegel in der Nähe wurde gebrochen, teilt eine Textmeldung mit.

Geht die Stufen runter, öffnet die Tür zur unterirdischen Kammer und ihr entdeckt eine Schatzkiste mit der Urschimmersteinklinge darin.

Damit ist das Rätsel in den Ruinen der Sterngucker gelöst. Im östlichen Teil findet ihr bei einer Leiche noch 2x Frostfett, ansonsten war es das.

Weiter mit der nächsten Location.