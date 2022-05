Elden Ring: Spieler bekommt riesige Hilfe im Kampf gegen den Todesvogel

Wie ein Video auf Reddit beweist, bekommt man in Elden Ring manchmal Hilfe von unerwarteter Seite: Im Bossfight mit dem Todesvogel springt hier auf einmal ein anderer Gegner mit hinein - ein Riese, der ordentlich Schlagkraft mitbringt.

Elden Ring ist wie die meisten Soulslikes knallhart, unbarmherzig und voller fieser, rücksichtsloser Gegner? Nicht immer! In diesem Video bekommt casualredditor98 nämlich Unterstützung im Kampf und das ausgerechnet vom Feind. Aber wie sagt man doch so schön: Der Feind meines Feindes ist mein Freund und die Riesen in Elden Ring scheinen den mächtigen Boss Todesvogel wohl auch nicht leiden zu können - was die beiden wohl noch zu klären haben? Man kann nur spekulieren.

Während sich der Spieler hier noch mit dem Deathbird abmüht, scheint der Riese in der Nähe die Chance zu wittern, das fiese Federvieh loszuwerden und hat mit seiner Keule munter auch mit drauf.

Ob casualredditor98 aus dieser angespannten Situation lebend wieder herausgekommen ist, wissen wir nicht, denn das ganze endet mit einem gemeinen Cliffhanger - falls der Todesvogel aber zuerst gefallen ist, ist es fast egal, ob man im Anschluss noch der Riesenkeule zum Opfer fällt, Bosssieg ist Bossieg.

Für Todesvögel gibt es in Elden Ring mehrere Erscheinungsorte und es handelt sich um Bosse, die ihr einfach so in der offenen Welt antreffen könnt - mit einem kleinen Twist, denn immer könnt ihr euch den todbringenden Flattermännern nicht stellen.

Auch kann man nicht immer davon ausgehen, dass einem ein Riese in der Gegend zur Hilfe kommt, falls ihr also Probleme mit den Bossen habt - wir haben auch Tipps, wie ihr sie am besten besiegt.