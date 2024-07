Elden Ring: Streamer lässt Endboss mit diesem One-Shot lächerlich aussehen

Wie schnell will dieser Streamer den finalen Boss in Elden Ring besiegen? Die Antwort lautet "ja". Mit einem gnadenlosen One-Shot bringt der Spieler Radahn, den letzten großen Gegner in Shadow of the Erdtree, zu Fall und es ist ein herrlicher Anblick.

Einmal blinzeln und schon ist Radahn am Boden

Im Vergleich zu den Spielern dieser Welt, die sich auf Tanzmatten und mit Trompeten gegen die gefährlichen Feinde in Elden Ring stellen, wirkt dieses Video fast zu einfach, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Doch der Anblick eines Elden-Ring-Endbosses, der innerhalb eines Augenzwinkerns am Boden liegt, ist zu unterhaltsam, um es nicht mit euch zu teilen.

From the creators of 49k Midra comes 93k Radahn pic.twitter.com/qLNkCrbG0t — Ainrun (@Ainrun_ttv) July 21, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Streamer Ainrun beginnt in seinem Video damit, sich auf seinen wortwörtlich finalen Schlag vorzubereiten. Er nimmt eine beinahe alberne Anzahl an Stärkungszaubern und Tränke zu sich, bevor er sich Radahn stellt.

Eine Sekunde und über 93.000 Schaden bricht Radahn zusammen und der Streamer in Gelächter aus. Es ist nicht einmal ein richtiger Kampf - zumindest nicht für Radahn. Der Boss hat keine Chance, auch nur einen einzigen Schlag zu setzen und musste sich seinem Schicksal fügen.