Elden-Ring-Studio geht gegen den Trend: Gehaltserhöhung für alle Mitarbeiter

FromSoftware schwimmt gegen den Strom. Andere Entwicklerstudios entlassen reihenweise Mitarbeiter. Das japanische Studio hinter Elden Ring stellt neue Mitarbeiter ein und verspricht jetzt sogar eine Gehaltserhöhung von rund 12 Prozent.

FromSoftware gönnt seinem Team mehr Gehalt

Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Gehaltserhöhung, ohne dass man darum betteln muss? Für die Mitarbeiter von FromSoftware ist das Realität. Sie erhalten ab April 2025 11,8 Prozent mehr Gehalt. Sogar das Einstiegsgehalt für Hochschulabsolventen wird von 260.000 Yen auf 300.000 Yen angehoben. Aber das nicht einfach so. Denn diese gönnerhafte Geste hat ein Ziel, das auch dem Entwickler zugutekommen soll.

Wir wollen Spannung vermitteln und einen Mehrwert schaffen. Ich möchte zufrieden stellen", erklärt FromSoftware in einer Pressemitteilung. So sei es möglich, dass sich die Mitarbeiter in Ruhe auf die Entwicklung neuer Spiele konzentrieren können.

Hidetaka Miyazaki, Präsident des Studios, ist der Meinung, dass ein Entwickler nur dann gute Leistungen erbringen kann, wenn sein Arbeitsplatz sicher ist. Aktiv geht das Studio gegen den Entlassungs-Trend vor und stellt sogar neue Kollegen ein. Nach diesem Motto geht FromSoftware auch bei den Gehaltserhöhungen vor.

"Das ist es, woran wir arbeiten, wenn wir Spiele machen. Zu diesem Zweck glauben wir, dass es wichtig ist, ein Umfeld zu haben, in dem sich jeder einzelne Mitarbeiter auf die Entwicklung von Inhalten konzentrieren kann", heißt es.

"Wir arbeiten daran, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Mitarbeiter ihr Einkommen stabilisieren können und sich für ihre Arbeit belohnt fühlen. Die jüngste Erhöhung des Grundgehalts und des Einstiegsgehalts ist eine dieser Maßnahmen."

In Zukunft werde FromSoftware weiterhin an ihren alten und unangekündigten Titeln arbeiten, um der Community noch mehr spannende Inhalte und wertvolle Games bieten zu können.

Obwohl Elden Ring bereits 2022 erschien, erhält das Action-Rollenspiel auch heute noch Updates, die die Performance des Spiels optimieren und Bugs entfernen. Die erste Erweiterung, Shadow of the Erdtree, kam im Juni dieses Jahres auf den Markt und sorgte für eine neue Hype-Welle - auch, wenn diese etwas kleiner war als zum Release des Originalspiels.