Elden Ring trifft Herr der Ringe: Diese Mod lässt euch in Saurons Rüstung spielen

Elden Ring und Der Herr der Ringe haben so einiges gemeinsam - insbesondere epische Antagonisten. Dass Sauron wunderbar ins Bild des Soulslikes passt, dachte sich wohl auch dieser Modder, der prompt die Rüstung des berühmten Bösewichtes Sauron in das Spiel einführte.

Sauron fühlt sich in Elden Ring sauwohl

MaxTheMiracle heißt der Modder der Stunde. Sein Projekt stattet den Spieler mit der schwarzen Rüstung Saurons sowie seiner menschlichen Gestalt aus. Eben genau so, wie man sie aus den Filmen von Peter Jackson kennt. Halt, nur fast genau so, denn Saurons humanoides Auftreten hat in Elden Ring etwas von seiner imposanten Größe eingebüßt.

Noch befindet sich die Mod am Anfang der Entwicklung. Vielleicht hat der Modder die kürzliche Rings-of-Power-Serie auf Amazon geschaut und daraufhin das Projekt ins Leben gerufen? Vielleicht ist es aber auch nur Zufall, dass die Mod zeitgleich mit der TV-Serie erschienen ist.

Ganz fertig ist das Werk von MaxTheMiracle also nicht. Das Waffenset ist von einer anderen Mod kopiert, aber das soll alles nur vorläufig sein. In diesem YouTube-Video von Garden of Eyes könnt ihr die Rüstung schonmal in Aktion sehen:

Ich habe nicht das Gefühl, dass Sauron hier fehl am Platz ist. Wie ist es bei euch?