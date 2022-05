Elden Ring trifft Witcher: Dieser Build imitiert den Kampfstil von Gerald

So kennt man Geralt: Zwei Schwerter und die mächtigen Hexer-Zeichen, die im Kampf den Unterschied zwischen Monsterfutter und Monsterjäger machen können. So ähnlich ging auch ein Youtuber in den virtuellen Kampf gegen Kreaturen, jedoch nicht in der Welt des Hexers, allerdings in Elden Ring.

In einem Video zeigt clankymocha, wie er Optik und Kampfstil von Gerald in den Zwischenlanden nachgebaut hat. Mit weißen Haaren und Narben sieht der Avatar nicht nur ähnlich aus, wie der Hexer, sondern auch einige Vorgehensweisen in der Schlacht ähneln ihm sehr. So nutzt clankymocha auch zwei Schwerter, Tinkturen, die an Hexer-Tränke erinnern und Waffenöl, wie bei Gerald.

Selbst die berühmten Hexer-Zeichen kommen zum Einsatz, zumindest so ähnlich. Im Bosskampf verwendet clankymocha zum Beispiel einen Feuerstoß, der an die Fähigkeit Igni erinnert. Ein anderes wirkt wie die Druckwelle des Aard-Zeichens und sogar die entsprechenden Runen werden im Video mit eingeblendet. Des Weiteren kommen bei clankymocha eine klassische, mittelalterliche Armbrust und Wurfbomben wie bei Gerald zum Einsatz.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Gegen Ende des Videos zeigt der Youtuber auch noch einmal detailliert, wie er den Witcher-Build zusammengestellt, was er in Elden Ring für Kleidung, Schwerter, Armbrust und andere Ausrüstung gewählt hat, um möglichst Gerald-artig auszusehen. Auch, wie isch die verschiedenen Zeichen imitieren lassen, zeigt er Schritt für Schritt.

Dann fehlt nur noch der eingängige Soundtrack aus dem Witcher-Game und es wirkt ganz so wie ein stimmiges Cross-over! Wenn ihr euch den zahlreichen Monstern also als Gerad stellen wollt, braucht es nicht einmal eine Mod.