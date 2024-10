Elden Ring: Update 1.16 veröffentlicht und Lösungsansätze für eine instabile Performance

Bandai Namco und FromSoftware haben das nächste Update für das Action-Rollenspiel Elden Ring veröffentlicht.

Version 1.16 löst einige Probleme im Spiel, gleichzeitig gibt man euch Tipps für den Fall, dass ihr mit einer instabilen Performance zu tun habt.

Elden Ring: Was tun bei instabiler Performance?

Was das Update an sich betrifft, wurde ein Problem gelöst, bei dem temporäre Boosts für Spielerwerte auch nach dem Beenden und Neustart des Spiels noch erhalten blieben.

Außerdem wurden "mehrere andere Bugs" beseitigt, auf die man allerdings nicht näher eingeht.

Hinsichtlich der instabilen Performance bietet man Lösungsansätze für die PlayStation 5 und den PC an.

Habt ihr eine instabile Performance in der PS5-Version von Elden Ring, empfiehlt man, den Sicherheitsmodus der Konsole zu starten und dort die Option "Datenbank neu aufbauen" zu wählen. Dadurch "könnte" sich die Situation verbessern.

Was die PC-Version betrifft, solltet ihr laut Bandai Namco checken, ob ihr nicht unabsichtlich Raytracing-Effekte aktiviert habt, die womöglich die Performance verschlechtern. Das könnt ihr in den Grafikeinstellungen überprüfen.

Weiterhin könnten Apps von Drittherstellern, die das Verhalten eurer Maus kontrollieren, zu Problemen mit der Performance des Spiels führen. Hier könnte eine Deaktivierung besagter Apps eine Besserung bringen.

Des Weiteren könnte es auf dem PC vorkommen, dass ihr eine Nachricht erhaltet, die euch warnt, dass "Unangemessene Aktivitäten entdeckt" wurden, obwohl ihr gar nicht schummelt.

Um dieses Problem zu lösen, solltet ihr die Spieldateien auf Fehler überprüfen, bevor ihr das Spiel das nächste Mal startet.

Demnächst könnt ihr Elden Ring auch auf eine ganz andere Art genießen, denn das Sinfoniekonzert zu Elden Ring kommt Anfang 2025 in drei deutsche Städte und verwöhnt eure Ohren mit der Musik aus dem Spiel.

Elden Ring erschien im Februar 2022 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Am 21. Juni 2024 wurde wiederum die Erweiterung Elden Ring: Shadow of the Erdtree veröffentlicht.