Emmerich im "Gladiator"-Modus und drittletzter Gong im Dojo

Von Neuanfängen und Abschiedstouren – diese Woche war so ziemlich alles mit dabei. Starten wir doch direkt bei Netflix: Der Streamingriese zelebriert diese Woche neben Staffel 3 von "Sweet Home", die nun deutlich fixer kommt als ihre Vorgängerseason, in erster Linie das große Finale von "Cobra Kai". Finale in Klammern, immerhin hat sich Netflix für die sechste und letzte Staffel des erfolgreiche "Karate Kid"-Sequels eine ganz besonders nervige Releasestrategie ertüftelt. Statt die Staffel, wie zuletzt üblich, in zwei Hälften zu splitten, um die Fans möglichst lange an sich zu binden, kommt "Cobra Kai" Staffel 6 in drei Parts zu Netflix.Teil 2 erscheint im November, Teil 3 dann sogar erst 2025. Dauert also doch noch ein wenig, bis wir uns endgültig von den Karate-Legenden und ihren wilden Jünglingen verabschieden müssen.

Inzwischen ist ja aber ohnehin klar, dass uns zumindest Ralph Macchio noch etwas länger als Daniel LaRusso erhalten bleiben wird. Im kommenden "Karate Kid"-Kinofilm werden die Universen miteinander verschmolzen, wenn er zusammen mit Jackie Chans Mr. Han das nächste Karate-Wunder ausbilden wird. Auch wenn inzwischen klar ist, dass die Serie keinen direkten Bezug zum neuen Film haben wird. Richtige Entscheidung. Vor allem deshalb, weil Netflix schon diverse Spin-offs zu "Cobra Kai" in der Pipeline hat. Nach Staffel 6 sollen Showrunner Josh Heald zufolge zahlreiche Ableger folgen, die teilweise die aktuelle Story mit neuem Fokus fortsetzen werden, teilweise aber auch im Prequel-Modus die Vorgeschichte einiger der beliebtesten Charaktere erzählen sollen. Eine Miniserie zu John Kreese’ Zeit im Vietnamkrieg, die wir immer mal wieder in Flashbacks erlebt haben, wäre da beispielsweise maximal vielversprechend.

Bei Prime Video werden diese Woche derweil Film- und Serienfans gleichermaßen vom Sofa abgeholt. So veröffentlichte der Streamer gerade "Der Spion von nebenan 2", in dem sich Dave Bautista ein weiteres Mal zusammen mit Nachwuchsspionin Chloe Coleman ins Abenteuer stürzt – diesmal in Rom!

Was eine Überleitung: In Rom spielt auch die neue Historienserie von Roland Emmerich. Nach unzähligen Katastrophenactionern stimmt er uns mit "Those About to Die" jetzt auf "Gladiator II" ein und nimmt uns dabei mit hinter die Kulissen des Kolosseums. Über allem thront Anthony Hopkins als machthungriger Kaiser, mittendrin sind auch Stars und Talente wie Iwan Rheon, Tom Hughes, Jojo Macari und sogar unser Boy Emilio Sakraya mit dabei.

Kurzer Blick noch ins Kino: Langsam aber sicher kann das Sommerloch geschlossen werden. Besonders spannend ist da diese Woche "Love Lies Bleeding" mit Kristen Stewart und Kathy O’Brian, aber auch das späte Sequel "Twisters" mit Hollywood-Beau Glen Powell.

In Kooperation mit kinoundco