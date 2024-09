Empire of the Ants unterstützt die PS5 Pro: So soll das Spiel davon profitieren

Microids und Entwickler Tower Five haben angekündigt, dass ihr kommendes Strategiespiel Empire of the Ants die PlayStation 5 Pro unterstützen wird.

Nach Angaben des Unternehmens soll das Spiel "eines der ersten sein, welches die Leistung der PlayStation 5 Pro mit 60 fps voll ausschöpft und so für ein flüssiges und realistisches Erlebnis sorgt".

Besseres Ameisenleben auf der PS5 Pro

Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 5 und eure Aufgabe ist, eine Ameisenkolonie durch taktische und strategische Kämpfe zum Wohlstand zu führen.

Ihr spielt die Ameise 103.683e, beschützt mit ihr die Kolonie und müsst Entscheidungen treffen, die das Schicksal der Kolonie beeinflussen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Neben einer Singleplayer-Kampagne gibt es auch einen Multiplayer-Modus, in dem ihr gegen andere antretet. Gespielt wird dabei aus der Third-Person-Perspektive. Ihr steuert eine einzelne Ameise und kommandiert währenddessen andere Trupps, unter anderem auch Käfer, rund um die Map, um eure verschiedenen Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu erfüllen.

Tower Five legt hierbei besonders großen Wert auf eine möglichst fotorealistische Darstellung der Umgebung. Grundlage für das Spiel ist übrigens der gleichnamige Roman von Bernard Werber.

Neben einer Standard Edition wird Empire of the Ants zudem als Limited Edition und als Digital Deluxe Edition angeboten. Diese enthalten folgendes:

Limited Edition:

Das Spiel

Ein Steelbook

Exklusive Lithografien

Ein digitales Artbook

Den Soundtrack als Download

Digital Deluxe Edition:

Das Spiel auf PC mit drei Tagen Vorabzugang

Ein digitales Artbook

Exklusive Hintergrundbilder

Den Soundtrack als Download

Ich konnte den Titel bereits vor einigen Monaten ausprobieren und war nicht nur von der Grafik angetan, die übrigens live auf der gamescom 2024 noch einmal deutlich besser aussah als beim Anspielen per Stream.

Empite of the Ants erscheint am 7. November 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PlayStation 5 Pro.