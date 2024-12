Empire of the Ants: Volle Roadmap für 2025 zeigt Koop-Modus, neue Modi und mehr

Das Strategiespiel Empire of the Ants von Microids und Tower Five hat noch einiges vor sich.

Beide Unternehmen haben nun eine Roadmap für das Jahr 2025 vorgestellt, die viele neue Inhalte für das Spiel umfasst.

Empire of the Ants im Jahr 2025: Viele neue Inhalte

"Diese saisonale Roadmap hebt die wichtigsten Meilensteine hervor und enthält zahlreiche geplante Updates, die das Spielerlebnis sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspielermodus verbessern", heißt es.

"Freut euch auf neue Inhalte, Optimierungen und Überraschungen, die das Spiel noch fesselnder machen werden.

Für das Frühjahr 2025 ist zum Beispiel ein Online-Koop-Modus geplant. In diesem könnt ihr zu weit gegen die KI antreten, ebenso wird es einen Horde-Modus geben.

Außerdem ist in diesem Zeitraum mit einem Challenge-Modus, einer neuen Einheit, einer neuen Fähigkeit und einer neuen Map zu rechnen.

Weiter geht es im Sommer 2025 mit einem neuen PvP-Modus, ebenso sind eine neue Fraktion, eine weitere neue Fähigkeit und eine neue Map vorgesehen.

Für den Herbst 2025 plant man wiederum einen Fotomodus und einen neuen Spielmodus. Hinzu kommen eine neue Einheit, eine neue Fähigkeit und eine weitere neue Map.

Abgerundet wir das Jahr dann im Winter 2025 mit einem zusätzlichen neuen Spielmodus und noch einmal einer neuen Fraktion, einer neuen Fähigkeit und einer neuen Map.

Die Roadmap für 2025.

Wie ihr seht, steht im kommenden Jahr also so einiges auf dem Programm und Empire of the Ants wird ordentlich erweitert.

"Neue Funktionen und innovative Inhalte sowie von der Community vorangetriebene Optimierungen sind in Vorbereitung", heißt es weiter. Begleitet uns auf dieser Reise und seht, wie 2025 ein entscheidendes Jahr für Empire of the Ants wird."