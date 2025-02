Ender Magnolia: Bloom in the Mist im Test - Souls und Metroidvania im Mix, ganz wie wir es lieben, aber was das Spiel wirklich kann, das zeigt es erst, wenn ihr länger durchhaltet

Ein würdiger Nachfolger, wenn ihr denn die zweite Hälfte des Spiel erreicht. Hier lebt Ender Magnolia richtig auf und zeigt, was das Genre alles bieten kann: Tolles Leveldesign, fantastische Bosse, exzellente Spielbarkeit.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist Release: 25. Januar 2025

Erhältlich für: PC, PS4/PS5, Xbox Series X/S, Switch

Getestete Version: Switch

Genre: Metroidvania

Entwickler: Adglobe, Live Wire / Binary Haze Interactive

Preis: ca. 25 Euro

Manchmal lohnt es sich doch ein Spiel etwas länger zu spielen. Ich war die ersten Stunden vom Nachfolger zum Metroidvania-Hit Ender Lillies etwas enttäuscht. Nicht nur, weil der Name Ender Magnolia: Bloom in the Mist immer noch schräg ist, sondern weil es sich insgesamt eher wie ein Rückschritt anfühlte. Der erste Teil endete damit, dass die Heldin das sterbende Schloss verließ und nun in die Welt ziehen würde. Man durfte also davon ausgehen, dass der Nachfolger uns etwas mehr von dieser zeigen würde. Oder eben auch nicht.

Ender Magnolia beginnt in tiefen Dungeons, verfallenen Hallen und auch ein paar Mülldeponien. Sicher, manche Areale sind auch ganz hübsch, der rötliche Garten hat schon einen gewissen Look, aber es entspricht halt alles einer Neuauflage bekannter Metroidvania-Genre-Normen: Es mag etwas anders heißen, aber wir hängen mal wieder in einem Schloss rum. Nun, egal, Gothic-Appeal ist da, den Doppelsprung bekommt man praktisch sofort und der erste Boss, der einem zeigt, was Sache ist, lässt nicht lange auf sich warten.

Wie sein Vorgänger folgt Ender Magnolia einer Art „Souls-Like in 2D“ Konzept. Ihr habt Bereiche, in denen normale Gegner immer wieder dann zurückgesetzt werden, wenn ihr euch an einem der Ruhepunkte erholt und eure begrenzte Heilung auffrischt. Zwischen diesen Bereichen warten Bosse, die es in sich haben und das ist auch so gedacht. Sie bewachen die Fertigkeiten, mit denen ihr dann wieder mehr von der Welt erkunden könnt. Soweit, so Metroidvania, nur eben mit diesen kleinen Twists.

Und wie gesagt, schon der erste Boss ist kein Witz. Ich habe bestimmt ein oder zwei Stunden gegrindet, weil es war entweder das und immer noch etwas leiden, während ich seine Muster lernte oder aber ganz viel leiden und wirklich gut die Muster lernen. Nicht, dass ich mich beschweren will, mit wenigen Ausnahmen sind alle Bosse hier exzellent entworfen und fast jeder bietet seine eigenen Twists. Ganz ernsthaft, bei zwei Bossen dachte ich, es wäre ein Fall von hier muss man verlieren, dann geht es weiter. Aber von wegen, Zähne zusammen und Hartnäckigkeit auspacken.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist Screenshots Test 1 of 11 Attribution

Und so daddelt man das fröhlich und mal auch fluchend weg. Alex nannte Metroidvania die warme Kuscheldecke des Gamings und ja, passt wieder wunderbar. Schon bald kann man nach dem Sprung gleiten und entdeckt ein paar neue Ecken, dann kann man tauchen und erkundet weiter, es ist der übliche Rhythmus.

Und das war es auch, was mich ein wenig störte. Denn während der Vorgänger das auch nicht anders handhabte, überraschte er damals mit einem recht innovativen Waffensystem, bei dem ihr eine Art Geister einsammelt, die dann die eigentlichen Angriffe ausführen. Ist im ersten Moment etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man dann erst man beginnt die teilweise sehr verschiedenen taktischen Ansätze des Waffen-Mix auf vier Tasten zu verteilen, wird es richtig cool. Ender Lillies wie auch Ender Magnolia leben davon, dass ihr hier das richtige Setup für den passenden Boss austüftelt und perfektioniert. Mein Problem war nun, dass Magnolia der Vorlage von Lillies scheinbar nicht viel hinzuzufügen hatte. Ist halt das gleiche Spiel noch mal.

Dann aber, etwa ab der Mitte, kommt eine Stelle, an der ihr von der unteren Stadt – diesmal ist es eine Stadt, kein Schloss, aber es könnte auch genauso gut Schloss heißen – in den oberen Teil fahrt. Hier legt Magnolia dann los, indem es die Level deutlich mehr in die Vertikale zieht, Puzzles einfügt, die Bosse drehen im besten Sinne auf (und werden noch schwieriger). Ihr habt an diesem Punkt praktisch all die Fertigkeiten, die man sonst in Metroidvanias im Endgame hat, nur dass noch das halbe Spiel vor euch liegt. Was großartig ist, weil Magnolia damit arbeitet und euch die Beherrschung dieser Fertigkeiten abfordert, statt einfach nur zum letzten Boss zu schicken.

Und viel Spaß mit den Bossen der zweiten Hälfte. In bester Souls-Manier springt euch der erste direkt nach dem Wechsel in die zweite Spielhälfte an und brät euch eins drüber. Guter Auftakt. Mein Highlight ist ein Turm mit vier Bossen in Folge, die ihr in einem Run besiegen müsst, ohne die Heilung aufzufrischen. Jeder der vier ist eigen, jeder hat ein paar fiese Tricks, aber das Spiel ist nicht unfair. Jeder der vier basiert auch auf Gegnern, die ihr in diesem Level so trefft, und wenn ihr wisst, wie ihr deren Attacken kontert, dann seid ihr schon zu 60 Prozent da. Bleiben noch 20 Prozent Lernen der Boss-Specials und 20 Prozent Glück oder alternativ eiserne Nerven. So müssen Boss-Rushs sein, ich hatte selten einen besseren als diesen.

Also ja, die zweite Hälfte von Ender Magnolia ist die, in der das Spiel zeigt, warum der erste Teil kein Zufallstreffer war und hier Entwickler dran sitze, die das Genre verstehen und bereichern wollen. Ich will nur noch mal kurz die erste Hälfte in Schutz nehmen, damit kein falscher Eindruck entsteht: Die zweite Hälfte von Ender Magnolia ist eines herausragend. Die erste Hälfte aber immer noch ein wirklich ordentliches Metroidvania, das alles, was das Genre so tut, sehr gut abliefert. Magnolia ist also kein Fall von man muss sich erst durchquälen, um zum guten Teil zu kommen.

Ein wenig dauert das alles eh, wieder um die 20 Stunden, wenn ihr alles erkunden wollt, was auch wirklich Spaß macht. Solange ein Raum auf der Karte grau ist, ist noch was versteckt, wenn er blau gefärbt wird, dann habt ihr alles entdeckt. Das hilft ungemein bei der Erkundung und nicht ewig durch alte Bereiche rennen zu müssen, weil man nicht weiß, ob man vielleicht was vergessen hat, ist bequem. Überhaupt spielt sich das alles sehr solide, auch im UI. Die Inventar- und Fertigkeitenverwaltung wirkt aufgeräumt, neue Optionen werden immer markiert, damit ihr sie nicht verpasst, nach kurzer Orientierung ist es ein Spiel, bei dem man immer fühlt, dass man es im Griff hat.

Noch viel wichtiger ist natürlich, dass dieses Gefühl von Kontrolle auch im Spiel selbst herrscht und das tut es. Ender Lillies spielte sich schon ausgezeichnet, und für Magnolia wurde noch mal alles dezent poliert. Das generelle Gefühl von Bewegung, Sprüngen und Angriffen ist sehr ähnlich, nur noch etwas runder und präziser. Metroidvanias leben von einer gelungenen 2D-Steuerung und Ender Magnolia gehört hier zu den besten Beispielen. Gut so, denn bei diesen Bossen wäre alles andere auch sehr frustrierend. Stattdessen harmonieren die Gemeinheit der Bosse und die Präzision der Kontrollen und ergeben genau die richtige Art von ekstatischer Frustration, die wir Souls-Masochisten so lieben.

Optisch muss ich sagen, dass ich das ganze Spiel schwierig finde. Ender Lillies hatte eine Art Schwarz-Weiß-Appeal, der eigen genug und klar erkennbar war. In Ender Magnolia versammelt sich alles, was bei drei nicht auf dem Baum war. Ein wenig Castlevania hier, ein bisschen generisches Düster da, irgendwo habe ich den roten Wald auch schon mal gesehen. Es gab im ganzen Spiel so gut wie keine Stelle, die ich visuell so richtig interessant fand, und das gilt leider auch für die Musik. Einige Stellen scheinen direkt aus Nier geklaut oder zumindest so sehr inspiriert von, dass es kaum einen Unterschied macht. Das übliche Piano-Gedudel dazu, wird schon Goth genug sein. Langweilig. Prinzipiell gut gemacht, technisch tadellos, sicher, aber langweilig. Schade.

Man merkt die Jahre zwischen den beiden Enders. Ender Lillies kam komplett aus dem Off in eine etwas weniger mit Metroidvanias überschwemmte Welt und setzte dann auch gleich die Messlatte für einen Nachfolger sehr hoch. Die erste Hälfte von Ender Magnolia erweckt dann nicht den Eindruck, als würde es diese reißen können und setzt erst später im Spiel dann an, zumindest stellenweise wirklich zu brillieren. Vielleicht sogar hier und da den Vorgänger zu übertreffen. Die Stärken sind da, ohne Frage. Gerade im späteren Verlauf zeigen sich fantastische Bosse und spannende Areale. Dass man in dieser Hälfte auch mit so vielen Fertigkeiten agieren kann, ist ein echter Gewinn.

Hätte man die erste Hälfte von Ender Magnolia auf ein erstes Viertel geschrumpft und die Hochphase zum Ende hin länger gehalten, dazu noch ein wenig mehr Mut und Kreativität in der audiovisuellen Ecke, dann wäre es vielleicht eines der besten des Genres überhaupt. Möglicherweise sogar meine Spitzenposition. Aber auch so ist Ender Magnolia ein hervorragendes Metroidvania, das eure Zeit absolut verdient hat. Sicher, eine gewisse Stressresistenz bei den Bossen gehört dazu, aber wer bitte spielt Games, weil man es cozy haben will.