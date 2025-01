Endless Legend 2: Werdet Teil des Insider-Programms und entdeckt die Geheimnisse von Saiadha und noch vor dem Start in den Early Access

Amplitude Studios hat mit Endless Legend 2 die Fortsetzung seines Strategie-Franchises angekündigt. Ihr taucht in die Welt Saiadha ein, eine gefährliche Umgebung, die neue Herausforderungen und Möglichkeiten bietet. Das Spiel wird bald im Early Access verfügbar sein und kann bereits jetzt auf Steam zur Wishlist hinzugefügt werden. Zudem könnt ihr bei einem Insider-Programm mitmachen.

Endless Legend 2 Genre: Strategiespiel

Plattform: PC

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Amplitude Studios / Hooded Horse

Begibt euch in eine Welt, die sich immer wieder verändert

In Endless Legend 2 führen eure Wege in die Welt von Saiadha. Diese Welt soll sich besonders durch die Gezeitenfälle auszeichnen und die Landschaft ständig verändern. Diese Gezeitenfälle eröffnen nicht nur neue Möglichkeiten zur Erkundung, sondern stellen Spieler auch vor Hindernisse, die eure Anpassungsfähigkeit erfordern. Dabei geht es nicht nur um das Überleben, sondern auch um die Entdeckung der tief verborgenen Geheimnisse von Saiadha. Jeder Kataklysmus birgt Gefahren, aber er soll auch Chancen bieten, die das Spielerlebnis jedes Mal neu gestalten. Die dynamische Welt lädt dazu ein, immer wieder Neues zu erforschen und sich den unvorhersehbaren Bedingungen anzupassen.

Bald schon im Early Access

Im Early Access könnt ihr aus vier einzigartigen Fraktionen wählen, von denen jede mit individuellen Philosophien, Stärken und Gameplay aufwartet. Zwei weitere Fraktionen sollen bis zur vollständigen Veröffentlichung hinzukommen. Eure Entscheidungen haben direkten Einfluss auf eure Heldenreisen, die Gebietsgewinne und die Beziehungen zu Verbündeten oder Rivalen. Die Vielfalt der Fraktionen und das narrative Gameplay sollen jede Partie zu einem besonderen Erlebnis machen, das sowohl Strategie als auch persönliche Entscheidungen ermöglicht.

Ihr könnt Teil des Insider-Programms werden

Besonders spannend ist das Insider-Programm, das am 30. Januar 2025 startet. Hier erhalten ausgewählte Spieler exklusiven Zugang zum Spiel vor dem offiziellen Early Access. Ihr könnt euch auch für die Teilnahme bewerben, dies geht über ein Bewerbungsformular. Das Feedback der Tester wird am Ende genutzt, um das Spiel weiter zu optimieren. Es bietet also die beste Chance, Teil der Entwicklung zu werden und das Spielerlebnis aktiv mitzugestalten.

Mit Endless Legend 2 erwartet euch eine interessante Strategieerfahrung in einer sich ständig verändernden Welt. Die Möglichkeit, das Spiel als Insider mitzugestalten, macht die Vorfreude auf das neue Kapitel im Endless-Universum noch größer.