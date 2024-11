Endlich Half-Life 2 Episode 3: Fan-Projekt hat nun einen spielbaren Prolog auf Steam

Wartet ihr immer noch auf Half-Life 2: Episode 3 von Valve? Das Fan-Projekt Project Borealis kommt dem wohl am nächsten und ihr könnt es jetzt ausprobieren.

Sieben Jahre nach der Ankündigung von Project Borealias, das auf einer ungenutzten Story-Idee für Half-Life 2: Episode 3 basiert, gibt es nun einen rund zehn Minuten langen, spielbaren Prolog auf Steam.

Das, was Half-Life 2: Episode 3 hätte sein können

Project Borealis wurde von Entwickler Icebreaker Industries im Jahr 2017 offiziell als Versuch vorgestellt, Ex-Valve-Autor Marc Laidlaws Blogeintrag "Epistel 3" in die Tat umzusetzen. Epistel 3 war eine Story-Zusammenfassung mit getauschten Geschlechterrollen, die die Abenteuer von Gertrude Fremont beschreibt und von der viele glaubten, dass sie die ursprünglich geplanten Ereignisse von Half-Life 2: Episode 3 beschreibt.

Zu Project Borealis gab es bis zum März 2020 regelmäßig Updates, bevor es still wurde. Fans vermuteten schon das Ende des Projekts, bevor man sich 2022 wieder mit einem kurzen Video mit einer Brechstange im Schnee zurückmeldete. Und nun, zwei Jahre später, ist der Prolog spielbar.

Im September 2024 erfuhren wir, dass Project Borealis in der Unreal Engine 5 neu entwickelt wurde und dass bald ein zehnminütiger Prolog veröffentlicht werden soll. Diesen könnt ihr euch auf der zugehörigen Steam-Seite herunterladen.

Beschrieben wird der Prolog als "komprimierte, eigenständige Spielerfahrung, die einen ersten Eindruck vom kommenden vollständigen Project Borealis-Spiel vermittelt". Man verspricht "vollständig aktualisierte Grafik" sowie eine "detailgetreue Nachbildung der legendären Bewegungen und Gameplay-Mechaniken aus Half-Life 2", ebenso einen neuen Soundtrack.

Wenn euch also Half-Life in eurem Leben gefehlt hat, könnt ihr hiermit zumindest für kurze Zeit wieder in dieses Universum eintauchen. Vielleicht tut das Valve ja auch selbst bald wieder, denn Berichten vom August zufolge arbeitet Valve an einem "vollwertigen Half-Life", bei dem es sich nicht um ein VR-Spiel handeln soll.