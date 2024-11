Entwicklerteam von Final Fantasy 7 Rebirth verzichtet auf DLCs – Fokus auf letzten Teil

Direktor Naoki Hamaguchi hat bestätigt, dass Square Enix' Rollenspiel Final Fantasy 7 Rebirth keine größeren Story-DLCs erhalten wird. Stattdessen liegt der Fokus darauf, den dritten und finalen Teil der Remake-Trilogie so schnell wie möglich fertigzustellen und den Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Fokus konzentriert sich auf den dritten Teil

In einem Interview mit dem Daily Star erklärte Hamaguchi, dass ihm die Wünsche der Fans nach DLCs bewusst sind. Dennoch betont er, dass Fans am liebsten den dritten Teil der Trilogie erleben möchten. "Ich verstehe das vollkommen, aber aus meiner Sicht wollen die Fans nicht unbedingt DLCs sehen. Sie möchten den dritten Teil der Serie so schnell wie möglich erleben", sagte er.

Um dieses Ziel zu erreichen, konzentriert das Entwicklerteam seine gesamten Ressourcen auf die Fertigstellung des dritten Teils. "Deshalb haben wir beschlossen, die Entwicklungsressourcen momentan nicht auf die Erstellung zusätzlicher Episoden für DLCs zu konzentrieren. Stattdessen setzen wir all unsere Energie darauf, den dritten Teil so schnell wie möglich fertigzustellen. Im Moment liegt unser Fokus vollständig darauf", fügte Hamaguchi hinzu.

Rebirth verzichtet auf DLCs

Im Gegensatz zum Vorgänger Final Fantasy 7 Remake, das mit der Episode Intermission einen DLC erhielt, wird Rebirth diesen Weg nicht fortsetzen. Hamaguchi ist zuversichtlich, dass der dritte Teil eines der besten Videospiele aller Zeiten werden könnte.

Fans können sich auf eine schnellere Veröffentlichung von Teil drei freuen, auch wenn dies bedeutet, dass DLCs für Rebirth entfallen. Die Entwickler hören auf die Wünsche der Community und legen ihren Fokus darauf, das Finale der Trilogie zu einem epischen Abschluss zu bringen. Ein Spiel, das sowohl in Qualität als auch in Inhalt neue Maßstäbe setzen soll.

Hamaguchi betonte zudem, dass das Team alles daran setzt, die Erwartungen der Fans zu übertreffen. Mit der Entscheidung, die Ressourcen zu bündeln, soll ein Finale entstehen, das die legendäre Geschichte von Final Fantasy 7 würdig abschließt und in die Videospielgeschichte eingeht.