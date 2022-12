Epic Games: Bis Weihnachten gibt es jeden Tag ein Gratis-Spiel

Alle Jahre wieder. Bei Epic Games hat die große Verschenkaktion vor Weihnachten inzwischen Tradition. Auch dieses Jahr teilt der Plattformbetreiber wieder fleißig kleine Games-Geschenke aus. Ab heute gibt es jeden Tag ein kostenloses Spiel.

Epic Games zieht die rot-weißen Spendierhosen an

Insgesamt könnt ihr bis Heiligabend 15 Spiele abstauben. Das Spiel Bloons TD 6, ein kunterbuntes Tower-Defense-Spiel, läutet die Geschenk-Saison ein. Jeden Tag um 17:00 Uhr gibt es dann einen neuen Titel. Was genau sich hinter dem bunten Geschenkpapier von Epic Games verbirgt, kann niemand sagen.

Um ein Gratis-Game abzuholen, habt ihr genau 24 Stunden Zeit. Danach kommt das nächste Spiel, das alte fällt dann aus der Aktion heraus. So animiert euch das Unternehmen jeden Tag im Store vorbeizuschauen und ihr bekommt dafür ein Spiel, dass ihr danach dauerhaft in eurer Bibliothek habt. So geht Win-win.

Und es gab in der Vergangenheit nicht nur Kleinkrams und Indie-Spiele, sondern auch große Titel mit einem Einführungspreis von 60 Euro. Besonders am 24. Dezember dürfte uns erfahrungsgemäß wieder ein kleines Highlight erwarten.