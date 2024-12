Epic Games verschenkt 16 Spiele über Weihnachten - Jeden Tag ein Gratis-Titel

Wie auch in den letzten Jahren dürft ihr euch angeblich wieder über jede Menge Gratis-Games freuen. Bis in die ersten Januartage hinein soll es jeden Tag ein neues Spiel geben, das ihr euch kostenlos in eure Bibliothek holen könnt. Noch hat die große Bescherung auf Epic Games nicht begonnen, lange müsst ihr laut eines zuverlässigen Dataminers aber nicht mehr warten.

Lasst die große Bescherung beginnen!

Unser aller Gaming-Orakel billbil-kun behauptet, dass Epic Games heute zusammen mit dem Weihnachts-Sale auch beginnt, Spiele zu verschenken. Ähnliche Aktionen gab es bereits in den letzten Jahren. Die Behauptung des Dataminers sollte also keine allzu große Überraschung auslösen. Ich habe sogar fest mit der Gratis-Geschenkewelle gerechnet.

Das heutige Gratis-Spiel, das am heutigen Nachmittag enthüllt wird, ist bereits in dem für die Aktion typischen Geschenkpapier umhüllt. Wie der Dataminer auf Dealabs schreibt, soll der kostenlose Titel eine Woche lang zur Verfügung stehen. Erst am Donnerstag, den 19. Dezember, soll es dann jeden Tag einen neuen geheimnisvollen Titel geschenkt geben.

Auf 15 aufeinanderfolgenden Tagen erhaltet ihr dann jeden Tag ein Geschenk, wie bei einem kleinen Gaming-Adventskalender. Das letzte Spiel könnt ihr euch am 2. Januar 2025 abholen. Dieses wird dann bis zum 9. Januar für euch bereitstehen.

Die Uhrzeit bleibt weiterhin bei den üblichen 17:00 Uhr. Zu dieser Zeit wechseln die Gratis-Angebote dann täglich oder wöchentlich. Bis heute Nachmittag könnt ihr euch noch an Bus Simulator 21 Next Stop und LEGO Star Wars: The Skywalker Saga erfreuen.

Im letzten Jahr verschenkte Epic Games als ersten Gratis-Titel die Legacy Collection von Destiny 2 und schon noch 16 weitere Titel kostenlos hinterher. Auch der große Sale durfte im vergangenen Jahr nicht fehlen.

Gibt es Spiele, die ihr euch dieses Jahr unbedingt wünscht? Damit seid ihr nicht allein, denn 36 Millionen Deutsche wünschen sich ebenfalls Videospielgeschenke. Neben Spielen sollen auch Hardware, Bücher, Filme und Merch unter dem Baum liegen.