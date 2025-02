Epic zieht harte Konsequenzen – Fortnite-Cheater muss nach Betrug sein gesamtes Preisgeld zurückzahlen, eine öffentliche Entschuldigung leisten und wurde für immer von Fortnite-Turnieren gebannt

Nachdem der Cheater RepulseGod, auch bekannt als Morgan Bamford, sich unrechtmäßig einen Platz bei den FNCS 2023 Global Championship gesichert hatte und dieser Betrug aufgeflogen war, verlangte Epic Games, dass er sich öffentlich entschuldigt. Zudem wurde er lebenslang von Fortnite-Turnieren gesperrt. Epic Games möchte mit dieser Maßnahme sicherstellen, dass die Wettbewerbsintegrität in seinen Turnieren gewahrt bleibt und unfaire Methoden nicht ungestraft bleiben. Das Unternehmen verfolgt damit eine harte Linie gegen Cheater in Fortnite-Turnieren.

Fortnite Genre: Battle Royale

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS, Android

Release: 21. Juli 2017

Entwickler / Publisher: Epic Games / Epic Games

Epic Games zieht Konsequenzen

Morgan Bamford teilte seinen Account mit einem Freund, um sich unrechtmäßig für die FNCS 2023 Global Championship zu qualifizieren, die einen 4-Millionen-Dollar-Preispool hatte. Nachdem der Betrug aufgeflogen war, reagierte Epic Games drastisch, verklagte Morgan Bamford und verbannte ihn dauerhaft von allen Fortnite-Turnieren. Zudem musste Bamford das unrechtmäßig verdiente Preisgeld zurückzahlen. Epic Games entschloss sich, das Preisgeld an die Wohltätigkeitsorganisation Child’s Play zu spenden. Damit wollte Epic Games ein klares Zeichen setzen, dass sie sich entschieden gegen Betrug in ihren Turnieren stellen und konsequent darauf reagieren.

"Wir haben rechtliche Schritte gegen einen Spieler eingeleitet, der seinen Account geteilt hat, um sich auf unfaire Weise für die FNCS zu qualifizieren", schrieb Epic Games auf seinem Fortnite Competitive X-Account. "Jetzt ist er für immer von Fortnite-Turnieren verbannt und sein unverdientes Preisgeld wurde für wohltätige Zwecke gespendet."

Bamfords öffentliche Entschuldigung

Bamford musste als Teil der Konsequenzen ein öffentliches Entschuldigungsvideo auf YouTube hochladen. Darin gibt er zu, gecheatet zu haben, und erklärt: "Ich musste eine finanzielle Entschädigung zahlen, die das Geld beinhaltet, das ich erhalten, aber nicht fair gewonnen habe, und die Epic für wohltätige Zwecke spenden wird."

Zusätzlich zu dieser Geldstrafe hat Epic Games betont, dass solche Maßnahmen auch in Zukunft gegen Spieler und Anbieter von Cheats ergriffen werden. "Cheaten in Turnieren ruiniert den Spaß für die Spieler, die sich ihren Platz in den Turnieren verdient haben, und ich entschuldige mich bei der Fortnite-Community für mein Verhalten", sagt Bamford weiter. "Ich werde nie wieder in Fortnite cheaten."

Epic Games zeigt damit eine klare Haltung gegen Cheater in ihren Turnieren. Der Fall verdeutlicht, dass Betrug schwerwiegende Konsequenzen für Spieler haben kann – sowohl finanzielle als auch im Spiel. Cheater sollten sich daher zweimal überlegen, ob sie in den Turnieren wirklich betrügen wollen.