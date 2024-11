Epic schenkt euch bald eines der besten Lego Star Wars-Spiele

Im Epic Games Store könnt ihr euch bald eines der besten Lego- beziehungsweise Lego Star Wars-Spiele kostenlos sichern.

Ab dem 5. Dezember 2024 verschenkt Epic in seinem Store nämlich Lego Star Wars: Die Skywalker Saga.

Lego Star Wars kostenlos bei Epic

Dabei handelt es sich um das neuste Lego Star Wars aus dem Hause TT Games, das alle neun Filme der Skywalker-Saga abdeckt.

Abseits der Missionen zu den einzelnen Filmen könnt ihr noch zahlreiche Planeten und den Weltraum um sie herum erkunden, weitere Missionen erledigen, Dinge sammeln und mehr Figuren freischalten.

Wer das Spiel bisher verpasst hat und Lego-Spielen nicht abgeneigt ist, sollte es sich kostenlos nicht entgehen lassen. Dafür bekommt ihr eine Menge Spielstunden und Unterhaltung geboten.

In eine gänzlich andere Richtung geht dann der zweite Gratis-Titel der kommenden Woche. In Bus Simulator 21: Next Stop fahrt ihr mit Bussen durch die Gegend fahren. Das Ganze umfasst auch eine offizielle Map-Erweiterung sowie einen Karrieremodus, die dem Spiel per Update hinzugefügt wurden.

Wenn ihr also erst einmal genug vom Krieg der Sterne habt, dreht ihr zwischendurch ein paar entspannte Runden in eurem Bus.

Und auch in der aktuellen Woche gibt es ein Gratis-Spiel im Epic Games Store, nämlich Brotato.

In dem Arena-Shooter-Roguelite spielt ihr eine Kartoffel und bekämpft mit bis zu sechs Waffen gleichzeitig Horden von Aliens. Klingt verrückt, macht aber Spaß. Im Epic Games Store hat das Spiel eine Bewertung von 4,9 Sternen, ist somit ganz nah dran an der perfekten Wertung.

"Ein Raumschiff von der Kartoffelwelt stürzt auf einem Alien-Planeten ab", heißt es. "Der einzige Überlebende: Brotato, die einzige Kartoffel, die mit 6 Waffen gleichzeitig umgehen kann. Während er auf die Rettung durch seine Freunde wartet, muss Brotato in dieser feindseligen Umgebung überleben."