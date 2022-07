Epos PC 5 Chat für unter 9 Euro, zeigt wie günstig ein Headset sein kann

Ihr braucht ein leichtes, kleines und günstiges Headset, um mit guter Qualität in eure Videotelefonate zu starten? Am besten trotzdem robust und langlebig? Dann könnte das PC 5 Chat von Epos etwas für euch sein.

Wenn der Preis das Verkaufsargument ist

Ehemals als Sennheiser bekannt, sorgt auch Epos für gute Klangqualität in allen Lebenssituationen. Das PC 5 Chat ist definitiv kein Gaming-Headset. Es ist sehr leicht und schmal, besitzt zwei weiche Ohrpolster mit dünnen Muscheln und ein hochklappbares Mikrofon.

Nur 180 Gramm wiegt der kleine Hauch von Nichts, der euch Telefonate am Computer leichter macht. Mit einem klassischen Klinkenstecker könnt ihr das Epos-Headset an PCs, Tablets und vielen Smartphones nutzen. Auch mit PS4, Xbox One und die Nintendo Switch sind die Kopfhörer kompatibel.

Mit tollen Features wird man hier nicht überhäuft, dafür ist der Preis unschlagbar. Für 8,88 Euro könnt ihr das kleine Headset bereits auf Amazon bestellen. Das ist nur halb so teuer, wie auf der offiziellen Website von Epos. Mit Prime-Lieferung sollte es sogar am nächsten Tag bei euch sein.