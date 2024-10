Erscheint Silent Hill 2 Remake für die Xbox? Das wissen wir bisher

Das Survival-Horror-Game Silent Hill 2 Remake von Konami steht in den Startlöchern. Allerdings gibt es zum Launch des Spiels gewisse Einschränkungen, was die Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen anbelangt. Wie sieht es zum Beispiel mit einer Xbox-Version aus?

Für welche Plattformen erscheint das Remake von Silent Hill 2?

Das Remake von Silent Hill 2 erscheint am 8. Oktober 2024 für PC und PlayStation 5. Weitere Plattformen sind also vorerst nicht vorgesehen.

Kommt Silent Hill 2 Remake auch auf die Xbox?

Möglich ist es zumindest. Dank offiziellen Angaben in einem Trailer zum Spiel wissen wir schon einmal, dass es bei Silent Hill 2 Remake einen Zeitraum gibt, in dem der Titel auf den Konsolen nur exklusiv auf der PlayStation 5 erhältlich sein wird.

Konkret heißt es: "Vor dem 8. Oktober 2025 nicht auf anderen Formaten verfügbar." Da die PC-Version zeitgleich erscheint, könnte das erst einmal auf eine Xbox-Umsetzung hinweisen.

Zu 100 Prozent sicher ist das aufgrund dieses Satzes jedoch nicht. Dieser war in der Vergangenheit in ähnlicher Form auch schon bei anderen Spielen zu lesen, die dann aber später nicht für die Xbox veröffentlicht wurden. Insofern ist es zwar möglich, dass Silent Hill 2 Remake auf die Xbox kommt, eine Garantie dafür gibt es derzeit jedoch nicht.

Es besteht die Chance auf einen Xbox-Release.

Was ist Silent Hill 2 Remake?

Das Remake von Silent Hill 2 ist eine von Grund auf neu entwickelte Version des Originals von 2001. Hinter dem Projekt steht das Entwicklerteam Bloober Team, das man zum Beispiel von Layers of Fear, Blair Witch oder The Medium kennt. Ihr spielt James, der einen Brief von seiner verstorbenen Frau erhalten hat. Nun reist er nach Silent Hill und damit an den Ort, an dem sie gemeinsam viel erlebt haben. Seine Hoffnung ist, sie dort noch einmal zu sehen.

Und in unserem Test könnt ihr nachlesen, dass die Neuauflage durchaus gelungen ist. Sie ist "schöner und größer denn je", was laut Martin "nur zwei der Probleme dieses fantastischen Remakes" sind. "Was soll ich sagen, es ist kompliziert", schreibt er.

Sollte sich bei Silent Hill 2 Remake in puncto Xbox-Version etwas tun, informieren wir euch natürlich darüber!