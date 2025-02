Nvidia RTX 5090 bringt Stromkabel zum Schmelzen: Die gute Nachricht ist, dass es in dem Fall wohl eine einfache Erklärung dafür gibt

Wie gefährlich kann die Nvidia RTX 5090 für Stromkabel werden? Im Netz ist nun ein erster Bericht aufgetaucht, der ein geschmolzenes Stromkabel zeigt.

Ein Reddit-User hat Fotos dazu veröffentlicht und gibt an, dass es beim Spielen von Battlefield 5 auf seinem PC passierte.

Der Fehler liegt vermutlich nicht bei Nvidia

Zu dem Zeitpunkt nahm der PC zwischen 500 und 520 Watt an Strom auf, als "ivan6953" etwas Verbranntes roch und daraufhin schnell seinen PC ausschaltete.

Wie sich bei einem Blick ins Gehäuse zeigte, waren Teile des Stromkabels und des Anschlusses an der Grafikkarte bereits geschmolzen. Angesichts des Preises der RTX 5090 ist das sicherlich kein schöner Anblick.

RTX 5090FE Molten 12VHPWR

by u/ivan6953 in nvidia

Was eine schlechte Nachricht für ivan6953 ist, ist allerdings eine gute Nachricht für euch, denn es lag in dem Fall wohl nicht an Nvidia.

Vielmehr verwendete der User ein Kabel eines Drittanbieters statt des Kabels, das bei der Grafikkarte mit dabei sei. Wenngleich das Unternehmen dem User zufolge angibt, dass das 12V-2x6-Kabel mit ATX 3.0 und PCIe 5.0 kompatibel sei und bis zu 600 Watt aushalte.

ivan6953 verwendete das Kabel zuvor mit seiner 4090 FE ohne Probleme, und das mehr als zwei Jahre lang. Er habe es auch sicher angebracht und ein Klickgeräusch gehört, als er es anschloss. Das lässt wohl darauf schließen, dass wir es durchaus mit einem erfahrenen Nutzer zu tun haben.

Neben der Grafikkarte war bei ihm auch das Netzteil betroffen, wo das Kabel ebenfalls zu schmelzen begann. Daher vermutet ivan6953 auch, dass der Ausgangspunkt dort liegt, da das Netzteil auch schwerer beschädigt wurde.

Nvidia hatte zuvor versichert, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Stromanschlüsse oder -kabel der RTX-50-Reihe trotz höherer Leistungsaufnahme schmelzen, nachdem es bei der 40er Reihe vereinzelt Probleme damit gab.

Was ivan6953 anbelangt, hat er zwar Garantieansprüche angemeldet, allerdings rechnet er aufgrund der Verwendung eines Drittanbieterkabels damit, dass er auf den Kosten sitzen bleibt.