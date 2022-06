Erster Patch für Blade Runner: Enhanced Edition ist in Arbeit

Die Nightdive Studios haben angekündigt, an einem ersten Patch für Blade Runner: Enhanced Edition zu arbeiten.

Dazu, was man damit alles in Angriff nehmen möchte, liegen allerdings noch keinerlei Informationen vor.

So bald wie möglich

"Wir schauen uns all euer Feedback für das Spiel an und arbeiten immer noch an unserem ersten offiziellen Patch für das Spiel, der so bald wie möglich erscheinen wird", heißt es auf Steam.

Die Enhanced Edition erschien vergangene Woche und erntete viel Kritik auf sämtlichen Plattformen. Auf Steam fallen die Rezensionen bisher "größtenteils negativ" aus.

In dieser Woche hatte Nightdive den Käuferinnen und Käufern der Enhanced Edition auf Steam auch die von Fans erstellte ScummVM-Version des Klassikers zugänglich gemacht, die zuvor nur auf GOG verfügbar war.