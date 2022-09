Erster Teaser zu Assassin's Creed: Codename Hexe wirft Fragen auf

Abseits der anderen Ankündigungen während des Assassin's Creed Showcase wurde mit Assassin's Creed: Codename Hexe noch ein weiteres Projekt angedeutet.

Auch Codename Hexe wurde als "Flaggschiff-Titel" der Reihe betitelt, geleitet wird die Entwicklung von Clint Hocking (Splinter Cell, Watch Dogs Legion).

Was ist Codename Hexe?

"Es ist eine ganz andere Art von Assassin's-Creed-Spiel", hieß es während der Show. Der Teaser zeigt auf den ersten Blick nur das bekannte Assassin's-Creed-Logo aus Stöcken und Zweigen, das in einem Wald hängt und von mysteriösen Runen umgeben ist.

Für uns ist Hexe natürlich ein bekanntes Wort. All das scheint eine ziemlich deutliche Anspielung darauf zu sein, dass es in diesem Spiel um die Hexenverfolgungen in Europa gehen könnte.

"Ich kann es kaum erwarten, dass unsere Fans den Trailer auseinandernehmen und alle seine Geheimnisse herausfinden", sagt Ubisoft Quebecs Chef Marc-Alexis Coté. Stellt euch also darauf ein, dass wir in den nächsten paar Tagen noch ein klein wenig mehr in Erfahrung bringen.

Davon abgesehen sind noch keine weiteren Details bekannt. Wann wir mit diesem Spiel rechnen können, ist ebenso unklar.

