Vor der großen Enthüllung: Erster Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6 Zombies ist da

Activision hat einen ersten Trailer zum Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 veröffentlicht.

Eine der Launch-Maps in diesem Modus heißt Terminus und zeigt eine mysteriöse militärische Einrichtung im Philippinischen Meer, in der mehrere frühere Mitglieder des Requiem-Teams gefangen gehalten werden.

Rückkehr der Zombies

Diese Gefangenen wollen von dort ausbrechen, die auftauchenden Zombies machen dieses Vorhaben jedoch nicht leichter.

Wer sich im Hinblick auf die Story auf den aktuellen Stand bringen möchte, kann sich die Zusammenfassung von Activision auf der offiziellen Webseite durchlesen.

Mehr von Zombies gibt es dann schon morgen zu sehen, denn für den 8. August 2024 um 17 Uhr deutscher Zeit ist die vollständige Enthüllung geplant.

Dort erwarten euch dann zahlreiche Informationen zum Spielmodus, zu den Anpassungsoptionen, Änderungen und dem Gameplay.

Call of Duty: Black OPs 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. Direkt zum Launch kommt der Shooter auch in den Game Pass.