Red Hulk zeigt sich im ersten Trailer zu Captain America: Brave New World

Marvel hat am Wochenende den ersten Trailer zu Captain America: Brave New World veröffentlicht.

Darin greift Anthony Mackie wieder zu seinem Schild, während Thaddeus Ross ihn gerne zu einem offiziellen Werkzeug für das US-Militär machen möchte.

Wann kommt Captain America: Brave New World ins Kino?

Neben Mackie sind unter anderem Danny Ramirez als Falcon, Harrison Ford als Ross und Giancarlo Esposito als Antagonist zu sehen. Ganz am Ende könnt ihr außerdem einen kurzen Blick auf Red Hulk werfen.

Hier ist der erste Trailer:

Auf jeden Fall deutet der Trailer eine Menge Action an und mit seiner angedachten Aufgabe scheint Captain America auch nicht so glücklich zu sein.

In Deutschland kommt Captain America: Brave New World im Februar 2025 in die Kinos.