Erstes Update für Call of Duty: Black Ops 6 - Verbesserungen in Multiplayer- und Zombies-Modus

Call of Duty: Black Ops 6 wurde vor kurzem veröffentlicht, und nun folgt das erste große Post-Launch-Update, das zahlreiche Verbesserungen und Anpassungen bringt. Die Schwerpunkte des Updates betreffen vor allem den Multiplayer- und Zombies-Modus sowie eine Anpassung der XP-Raten, um den Fortschritt für die Spieler zu optimieren. Neben den bereits behobenen Fehlern und Optimierungen gibt es auch Hinweise auf noch bestehende Probleme und mögliche zukünftige Inhalte.

Erhöhte XP-Raten und umfassende Verbesserungen im Multiplayer-Modus

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Erhöhung der XP und Waffen-XP in mehreren Multiplayer-Modi, darunter Team Deathmatch, Control, Search & Destroy und Gunfight. Ziel dieser Anpassung ist es, den Fortschritt der Spieler zu beschleunigen und das Spielerlebnis zu verbessern. Weitere behobene Probleme umfassen die korrekte Hervorhebung des zuletzt gewählten Loadouts, Anpassungen an Operator-Animationen wie bei Bailey sowie die Beseitigung von Exploits auf den Karten Babylon, Lowtown und Red Card, die es Spielern ermöglichten, die Spielflächen zu verlassen. Auch Stabilitätsverbesserungen wurden in Hauptmenüs, dem Theatermodus und dem Training Course umgesetzt, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu gewährleisten.

Optimierungen im Zombies-Modus und weitere technische Verbesserungen

Im Zombies-Modus wurden ebenfalls einige Probleme behoben. Dazu gehören Fehler in den Maps Terminus und Liberty Falls sowie die korrekte Funktion der Wonderbar! GobbleGum, die Spielern nun wie vorgesehen eine Wunderwaffe verleiht. Weitere Fixes umfassen Verbesserungen im Matchmaking, um schneller Ersatzspieler zu finden, sowie Aktualisierungen im Store nach dem Kauf des C.O.D.E. Endeavor Packs, um reibungslose Transaktionen sicherzustellen.

Einige bekannte Probleme bestehen jedoch weiterhin, darunter ein seltener Fehler in Search & Destroy, bei dem Spieler beim Auswählen eines Loadouts sterben, und ein Problem, bei dem Spieler automatisch ins Spiel gespawnt werden, anstatt zunächst zuzuschauen. Ein Leak deutet zudem darauf hin, dass Season 1 am 14. November 2024 starten könnte und neue Inhalte sowie weitere Updates bringen würde. Treyarch und Raven zeigen mit diesem ersten Patch ihr Engagement, Black Ops 6 weiter zu verbessern und das Spielerlebnis zu optimieren. Die Community bleibt gespannt auf zukünftige Updates und Neuerungen.