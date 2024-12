"Es kommt eine Zeit, in der wir alle erklären, dass der Krieg vorbei ist": Der ehemalige PlayStation Studios-Chef Shawn Layden über die Zukunft der Videospielkonsolen

Eurogamer's macht heute mit der letzten Hälfte unseres speziellen Shawn Layden-Interviews weiter, in dem es diesmal um die Zukunft von PlayStation und Videospielkonsolen geht, wie wir sie heute kennen. Dieses Interview wurde von Eurogamer.net-Redakteur Tom Phillips geführt.

Wo wird PlayStation in weiteren 30 Jahren stehen? Das Ende der Konsolen wurde schon lange prophezeit, aber in einer Zeit, in der die Budgets für AAA-Spiele in die Höhe schießen, Premium-Upgrades für 700 Pfund angeboten werden und das Publikum zu TikTok abwandert, erscheint der Gedanke, dass wir im Jahr 2054 hier sitzen und die PS9 feiern, immer unwahrscheinlicher

Wie geht es nun weiter mit der Konsolenspieleindustrie? Wie kann man diesen enormen Budgets begegnen? Wie können sich Spiele verändern? Und sind wir an einem Punkt angelangt, an dem die Hardware, auf der wir spielen, weitgehend egal ist? Lesen Sie weiter, um mehr von Shawn Layden, dem ehemaligen Vorsitzenden von PlayStation Worldwide Studios, zu erfahren und eine endgültige Antwort auf die Frage zu erhalten, ob er glaubt, dass PlayStation jemals Spiele für Xbox auf den Markt bringen wird.

Wie denken Sie über die aktuelle Videospielindustrie? Sie haben erwähnt, dass es keine innovativen neuen Spiele wie PaRappa the Rapper mehr gibt. Wo sind die neuen Genres?

Layden: Ich schätze, dass man auf der Ebene der Indies, wo es mehr Risikotoleranz gibt, neue Genre-Aktivitäten bekommt. Man muss das Risiko eingehen, sonst kommt man nicht weiter. Aber ich fürchte, dass die derzeitigen Kosten für die Spieleentwicklung mit AAA-Konsolentiteln, die Hunderte von Millionen kosten, die Risikotoleranz aus dem Raum drängen.

Zeigen Sie mir, wie die Trendlinie genau wie bei Grand Theft Auto verlaufen wird.

Wenn man sich etwas anschaut, dessen Produktion 160 Millionen Dollar kosten wird, ist die unmittelbare Reaktion der Finanzleute: "Okay, womit ist das vergleichbar? Wie wollen Sie mich aufmuntern? Können Sie mir zeigen, dass die Trendlinie genau wie bei Grand Theft Auto sein wird, damit ich ein gutes Gefühl habe, wenn ich Geld in das Spiel stecke?" Das führt zu einer Menge Nachahmer, zu einer Menge Fortsetzungen. "Gebt mir GTA 7, denn ich weiß, wie man den Kurs bestimmt."

"Ich glaube, dass die Kreativität im oberen Bereich unterdrückt wird, und das ist ein Problem. Auf PS1 und PS2 konnten mit einer Hardware-Einheit 25 Spiele verkauft werden. Bei PS3 und PS4 sind es viel weniger, vor allem wegen des Netzwerkeffekts, wenn die Leute online sind. Wenn man einmal in seiner Online-Welt mit seinen Online-Freunden ist, geht man nicht mehr weg. Ich habe einen Sohn und ich glaube nicht, dass FIFA jemals seine Konsole verlässt. Ich glaube, es ist fest in seiner PS5 verankert. Und wenn man in den Kaninchenbau von Fortnite oder Warzone abgetaucht ist, spielt man nicht mehr viele andere Spiele. Ich mache mir also Sorgen über die mangelnde Breite.

Das führt zu einer Menge Nachahmer, einer Menge Fortsetzungen. Im Bild:Das von Horizon Zero Dawn inspirierte Licht von Motiram. Image credit: Polaris Quest

In letzter Zeit wurde auch darüber diskutiert, dass die Konsolengenerationen nicht mehr wachsen. Reicht es aus, weiterhin an die gleiche Zielgruppe zu verkaufen?

Layden: Also ja, wenn man sich all die Dinge ansieht, die während der PS1-Ära auf dem Markt waren, egal ob Saturn und N64 oder die PS2- und Xbox-Ära, scheint keine Generation insgesamt mehr als 250 Millionen Einheiten an Hardware zu erreichen. Das einzige Mal, dass es so weit kam, war, als Wii Fit herauskam und eine Menge Leute dachten, sie könnten durch den Kauf einer Nintendo [Wii] abnehmen. Da gab es dieses kurzzeitige "Oh, wir wollen abnehmen"-Gefühl zu Weihnachten, das die Konsolenzahlen in die Höhe schnellen ließ, aber dann fielen sie wieder zurück.

Wir lassen die nächste Generation nicht heranwachsen. Wir verlieren die nächste Generation an TikTok.

Selbst wenn man hört, dass die Spieleinnahmen während der Pandemie um 23 Prozent gestiegen sind, waren das nicht unbedingt neue Leute. Es war mehr Geld von denselben Leuten, und das ist die existenzielle Bedrohung, über die ich spreche, wenn ich mich mit Entwicklern und Publishern treffe - dass man einfach mehr Geld von denselben Leuten bekommt. Das ist ein Geschäftsmodell, das ich verstehe, und Sie verstehen es auch, und das ist auch gut so. Aber wir lassen die nächste Generation nicht heranwachsen. Wir verlieren die nächste Generation an TikTok. Die Konkurrenz für Spiele ist nicht Xbox und Nintendo. Es ist alles andere im verdammten Zeitgeist, das einem die Zeit für das Spielen nehmen kann.

Die Pandemie hat uns einen unnatürlichen Kick für das Gaming gegeben, bei dem wir dachten: "Oh mein Gott, Gaming ist die größte Sache der Welt". Ja, wenn man eingeschlossen ist, ist es die größte Sache der Welt. Aber in einer normalen Welt muss man gegen all die anderen Ablenkungen ankämpfen, die jungen Menschen zur Verfügung stehen. Und ich fürchte, dass wir uns als Branche dieser Bedrohung nicht direkt stellen.

Wie können wir also als Branche dieser Bedrohung begegnen?

Layden: Wir müssen zwei oder drei Dinge konkret angehen. Das eine sind die explodierenden Kosten für die Spieleentwicklung. In jeder Generation kostet es doppelt so viel, ein Spiel zu entwickeln. Was auf der PS1 eine Million Dollar kostet, kostet dann zwei, dann vier, dann 16. Das geht exponentiell. Bei der PS4-Generation, der letzten, mit der ich zu tun hatte, kostete die Entwicklung eines Spiels 150 Millionen, wenn man zu den Besten gehören wollte, und das ohne Marketing. Nach dieser Rechnung müssten PS5-Spiele also irgendwann 300 bis 400 Millionen Dollar erreichen - und das ist einfach nicht tragbar.

Ich fürchte, wir haben die AAA-Spiele zu einer Art Kathedralengeschäft aufgebaut, und es kann nicht weiter wachsen.

Es ist, als befänden wir uns am Ende des 18. Jahrhunderts, und wir stellen fest, dass der Bau von Kathedralen sehr teuer ist. Können wir weiterhin diese gewaltigen Bauwerke für Gott bauen, die unglaublich viel Arbeit und Zeit kosten? Oder sollten wir einfach vier Wände und ein Dach bauen, und das ist dann eine Kirche, richtig? Ich fürchte, wir haben die AAA-Gaming-Branche zu einer Art Kathedrale ausgebaut, und sie kann einfach nicht weiter wachsen. Wahrscheinlich ist es sogar schon zu weit gewachsen.

Wie können wir das verhindern? Wie können wir das zurückbringen? Ich denke, ein Teil der Antwort ist - und das klingt sehr simpel, aber hören Sie mir zu - ich denke, dass die Spiele zu lang sind. Ich habe Red Dead Redemption 2 nicht einmal geöffnet, weil ich keine 90 Stunden Zeit habe. Und ich bin im Ruhestand und habe keine 90 Stunden Zeit. Die längste Zeit haben wir von 100 Stunden Spielspaß geredet. Das wird fantastisch werden. Es gibt 100 Stunden Spielspaß! Als wäre das das Wichtigste, was man wissen muss. Das war eine Kennzahl in den Anfangsjahren, als der durchschnittliche Spieler zwischen 18 und 23 war. Und wenn man zwischen 18 und 23 ist, ist man reich an Zeit und arm an Geld. Aber als das Durchschnittsalter der Gamer in die späten 20er, frühen 30er Jahre ging, war es genau umgekehrt, oder? Vielleicht ist man nicht reich an Geld, aber man ist definitiv zeitarm. Ich denke also, dass unser Ansatz nicht zu diesem Markt und der Realität passt.

Ich habe eine Reihe von Spielen gemacht, die 80, 90 Stunden lang waren, und ich werde der Erste sein, der sagt, dass das nicht immer 100 Prozent Qualitätsstunden waren. Es gab viele Momente, in denen ich das Gefühl hatte: "Laufe ich wieder über dasselbe Feld?" Ich würde gerne eine Welt sehen, in der man 18 bis 23 Stunden Spielzeit erreichen kann, aber mit einem Spiel, das so fesselnd ist, dass man den Controller nicht mehr aus der Hand legen will. Ich möchte, dass das ganze Spiel wie der Moment in Resident Evil ist, wenn die verdammten Hunde durch das Fenster kommen und man vor Angst den Controller fallen lässt. Ich möchte mehr solcher Spielmomente, wenn wir den Maßstab und den Umfang verringern können.

Einer der entscheidenden Momente von Resident Evil. | Image credit: Capcom

Man hat das Gefühl, dass jede Generation mit immer höheren Produktionskosten und -werten belastet wird und die Auswahl an Spielen dadurch kleiner wird - zumindest auf Konsolen.

Layden: Ja, das Rendering bei 480p war nicht sehr teuer, aber 4K bei 60fps zu machen, das ist eine Menge Leute, eine Menge Zeit. Schauen wir uns unsere Besessenheit von Fotorealismus an, die Jagd nach dem unheimlichen Tal. Nach dem, was ich gesehen habe, ist es nicht durchquerbar. Jagen Sie dem nicht hinterher. Ich denke, ein fotorealistischer Mario wäre, offen gesagt, ziemlich abstoßend. Oder als sie den ersten Sonic-Entwurf für den Sonic-Film mit Zähnen gemacht haben.

Was würde Coppola tun, wenn Sie seinen Film nach der Hälfte der Laufzeit verlassen würden? Ist das eine gute Nutzung der Ressourcen?

Auf der PS1 war unsere Erwartung, dass man nicht jede Tür öffnen kann, wenn man in einem Spiel die Straße entlangläuft. Jetzt erwartet man, dass man in jedes Haus gehen kann, jede Schublade öffnen kann und alles zerstörbar ist. Und das ist schön, aber es ist teuer, das zu realisieren. Das müssen wir bedenken. Wenn nur 50 Prozent der Spieler das Ende deines Spiels sehen, was ist dann mit all den Millionen, die du für den letzten Level ausgibst, damit nur die Hälfte der Leute ihn sehen kann? Es wird so viel Geld in große Spielerlebnisse gesteckt, und die Leute sehen es nicht. Was würde Coppola tun, wenn Sie seinen Film nach der Hälfte der Laufzeit verlassen würden? Wir müssen verstehen - ist das eine gute Verwendung der Ressourcen? Ich möchte eine Bewegung, die mehr Leute dazu bringt, Spiele zu beenden, die so fesselnd sind, dass sie sie einfach sehen wollen, und die nicht so anstrengend sind, dass sie nicht drei Monate damit verbringen müssen.

"Betrachten wir unsere Besessenheit vom Fotorealismus, die Jagd nach dem unheimlichen Tal." | Image credit: Sega

Können Konsolen langfristig weiter bestehen? Die Xbox veröffentlicht bereits für mehrere Plattformen und nun auch für konkurrierende Konsolen. Wird PlayStation weitere 30 Jahre überleben, wenn sie nur für ihre eigenen Konsolen und den PC veröffentlicht? Und Nintendo?

Layden: Lassen wir Nintendo einmal beiseite, denn sie leben in ihrem eigenen privaten Idaho, wo die Gesetze der Physik auf andere Art und Weise gelten. Aber mit Xbox gegen PlayStation, dem Kampf Ali gegen Frazier... Ehrlich gesagt, müssen wir uns fragen, was der Zweck einer proprietären Konsole ist und ob das weiterhin der Fall sein kann.

Ehrlich gesagt, kommen wir in einen Bereich, in dem nur Hunde den Unterschied hören können.

Wenn man es aus meiner Sicht betrachtet, die natürlich die PlayStation-Sicht ist, war der Sprung von der PS1 zur PS2 dramatisch. Ich weiß noch, wie ich die PS2-Demo von Gran Turismo gesehen habe und nicht glauben konnte, dass so etwas auf einer Heimkonsole möglich ist. Der Sprung von der PS2 zur PS3 war ebenfalls bemerkenswert. Wir haben einen HD-Standard erreicht. Wir haben - nicht alles, aber vieles - mit 60 Bildern pro Sekunde spielen können. Es gab eine Netzwerkfähigkeit, auch wenn sie erst im Entstehen begriffen war. Von der PS3 zur PS4 ging es dann nur noch darum, das Netzwerk-Ding richtig hinzubekommen. Dann kam die PS5, die ein fantastisches Gerät ist, aber der tatsächliche Leistungsunterschied... Wir kommen jetzt in einen Bereich, in dem nur noch Hunde den Unterschied hören können, ehrlich gesagt. Sie werden keinen weiteren Leistungssprung von der PS1 zur PS2 erleben - da haben wir sozusagen unser Maximum erreicht. Wenn wir über Teraflops und Raytracing sprechen, sind wir bereits jenseits der Grenze, die die meisten Leute verstehen.

Die Konsolen werden nie wieder einen großen Leistungssprung machen?

Layden: Das glaube ich nicht. Ich meine, wie würde dieser Sprung aussehen? Es wären perfekt realisierte menschliche Schauspieler in einem Spiel, das man vollständig kontrolliert. Das könnte eines Tages passieren. Ich glaube aber nicht, dass es zu meinen Lebzeiten passieren wird. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Innovationskurve bei der Hardware allmählich abflacht oder ihren Höhepunkt erreicht. Gleichzeitig bedeutet die Kommerzialisierung des Siliziums, dass es sich bei einer Xbox oder einer Playstation im Grunde genommen um denselben Chipsatz handelt. Sie werden alle von AMD gebaut. Jedes Unternehmen hat sein eigenes Betriebssystem und seine eigene geheime Sauce, aber im Wesentlichen ist es dasselbe. Ich glaube, wir sind ziemlich nah an den endgültigen Spezifikationen für eine Konsole.

Das hört sich fast so an, als würden Sie einen Waffenstillstand für die Konsolenkriege ausrufen.

Layden: Na ja... Sie sind natürlich nicht so alt wie ich, aber Sie haben Geschichten über etwas namens VHS versus Betamax gelesen, oder?

Als ich aufwuchs, hatte mein Vater eine Betamax zu Hause, und während ich das sage, wird mir klar, dass Sie sich jetzt alt fühlen werden. [Für unsere jüngeren Leser: Betamax war Sonys weniger erfolgreiche Antwort auf VHS].

Layden: [Lacht] Dank deines Vaters. Als ich 1987 zu Sony kam, war einer meiner ersten Jobs die PR-Abteilung in Tokio, und eines der ersten Dinge, die ich schreiben musste, war eine Unternehmenserklärung darüber, warum Sony mit dem Bau von VHS-Rekordern beginnen würde und dass wir Betamax nicht aufgeben würden. Wir wollten lediglich "unser Angebot für unsere Kunden erweitern, um deren Lebensstil zu entsprechen". Aber genau das ist passiert. Und mein ganzes Leben hat sich jetzt im Kreis gedreht, denn wenn es konkurrierende Formate, konkurrierende Plattformen und konkurrierende Technologien gibt, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem wir alle den Krieg für beendet erklären.

Inhalte sollten der Wettbewerb für Herausgeber sein, nicht die Hardware, hinter der man steht

Aus diesem Grund haben sich nach dem Kampf VHS gegen Betamax Industriekonsortien für Dinge wie Compact Discs und dann DVDs zusammengeschlossen. Dies ist die Technologie, auf die wir uns einigen werden. Dies sind die Spezifikationen für diese Technologie, auf die wir uns einigen werden. Man kann über den Preis und die Ästhetik konkurrieren - wollen Sie es in Holz, Schwarz oder Orange? - aber der eigentliche Wettbewerb wird über den Inhalt geführt. Und der Inhalt sollte der Wettbewerb für die Verlage sein, nicht die Hardware, hinter der man steht. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Konsole in der nächsten... wenn nicht in der nächsten Generation, dann auf jeden Fall in der übernächsten Generation irrelevant wird.

Die Konsolen bekommen jetzt Mid-Gen-Upgrades, was meiner Meinung nach diese großen Generationsschritte weiter aushöhlt. Sie haben in der Vergangenheit gesagt, dass sich die Jagd nach Teraflops immer weniger lohnt, aber sind sie eine Nische, in die es sich zu investieren lohnt?

Layden: Das erste Mal, dass Sony wirklich ein Upgrade für die Mittelklasse vornahm, war die PlayStation 4 Pro - denn bis dahin waren neue Versionen der Konsolen in der Regel dazu da, die Kosten zu senken. Wir haben weniger Teile verwendet und eine bessere, kompaktere Grundfläche erhalten. Sie war kleiner und billiger. Die PS4 Pro war das erste Mal, dass wir gesagt haben: "Okay, anstatt die Größe und die Kosten des Standardmodells weiter zu reduzieren, haben wir hier ein paar technische Möglichkeiten. Wir haben einige Fähigkeiten, um die aktuelle PS4-Spielesammlung zu erweitern". Ich glaube, das hat bei der PS4 sehr gut funktioniert. Ich glaube, es gab auch einige Marktpreise, die den Umstieg von der Standard-PS4 auf die Pro-Version drei Jahre später erleichtert haben. Aber wie gesagt, jetzt sind wir alle auf der Jagd nach dem Punkt, an dem der Nutzen nachlässt, und ich bin mir nicht sicher, ob die Leute den Unterschied wirklich erkennen können.

Es ist ein Markt für Kenner, sagen wir mal

Wenn Sie Ihr Spiel bei geöffneten Vorhängen spielen und das Sonnenlicht auf Ihren OLED-Bildschirm trifft, sehen Sie kein Raytracing in der realen Welt. Es ist wirklich schwer, die volle Wirkung einiger dieser Innovationen zu entfalten, wenn man nicht das perfekte Seherlebnis hat. Wir gehen jetzt mit der PS5 Pro in die Mid-Gen, sozusagen zu einem robusten Preis, und es bleibt abzuwarten, wer der Markt dafür ist. Ich denke, es ist ein Markt für Kenner, sagen wir mal.

Apropos Konkurrenz um Inhalte, PlayStation und Kadokawa Corporation sind bereit, den Bund fürs Leben zu schließen, das bedeutet, dass Sony wahrscheinlich FromSoftware besitzt und die Exklusivität für den nächsten Elden Ring bestimmen könnte. Was sind Ihre Gedanken dazu?

Layden: Die beiden Unternehmen waren sich schon immer sehr nahe. Die Zusammenarbeit mit FromSoftware reicht bis in die Anfänge der PlayStation zurück, sie waren einer der Launch-Partner und haben damals Spiele herausgebracht. Und wenn man sich den Vorstand anschaut, gab es in der Vergangenheit eine Reihe von Sony-Mitarbeitern, die in den Vorständen von Kadokawa saßen, und so weiter. Sie sind keine Fremden, das ist sicher. Ich weiß nicht, wie der Zeitplan für Elden Ring 2 aussieht, aber ich bin mir sicher, dass es noch ein bisschen auf sich warten lässt.

Image credit: Bandai Namco

Wenn die Konsolen-Hardware in gewisser Weise irrelevant wird, wird Sony dann im Wettbewerb um Inhalte PlayStation-Spiele auf die Xbox bringen, so wie es Microsoft bei der PlayStation getan hat?

Layden:Ich wüsste nicht, was für ein geschäftliches Interesse es daran hätte.

Die Playstation war in fast jeder Generation der Marktführer. Sie sprechen davon, dass die Xbox 360 ein großer Konkurrent der PS3 ist, und eine Zeit lang... kam sie früher auf den Markt und konnte einen großen Markt erobern. Aber am Ende hat PlayStation in Amerika und Großbritannien unentschieden gespielt. Bei der Xbox 360 betrachten wir die globale Präsenz, und PlayStation ist mit Abstand der weltweite Marktführer, weil sie in 170 Ländern der Welt die führende Plattform ist. Microsoft hatte nie diese Art von globaler Reichweite und konnte daher nie einen globalen Markt in dem Umfang aufbauen, wie dies bei PlayStation der Fall ist.

Die Sony-Fangemeinde regt sich immer auf, wenn ein Spiel für den PC herauskommt.

Die Frage, die du dir stellst, lautet also: Sollte PlayStation angesichts des enormen Marktvorsprungs und der Eigendynamik in Zukunft Versionen seiner Spiele entwickeln, die auf einer konkurrierenden Plattform von viel geringerer Größe und Umfang laufen? Wie man so schön sagt: Ich weiß nicht, ob sich der Aufwand lohnt. Wie viele zusätzliche Verkäufe würden sie im Vergleich zu den Auswirkungen auf die Marke und der ganzen Aufregung erzielen? Die Sony-Fangemeinde regt sich immer auf, wenn ein Spiel 18 Monate nach der ursprünglichen Veröffentlichung auf der PlayStation auf dem PC erscheint. Ich habe diese Aufregung nie verstanden, aber sie ist nun mal da. Und wenn sie so etwas über eine PC-Veröffentlichung sagen, kann man sich vorstellen, was der Markt über Xbox-Veröffentlichungen von PlayStation Studios sagen würde.

Wie wäre es denn mit PlayStation-Spielen für Nintendo? Wir haben gerade gesehen, dass Lego Horizon Adventures dort erschienen ist, was eine Premiere war.

Layden: In der Vergangenheit haben PlayStation- und Nintendo-Plattformen in den Wohnzimmern auf der ganzen Welt glücklich nebeneinander gelebt. Es ist fast wie eine natürliche Paarung.

Es scheint, als hätte Sony Nintendo endlich verziehen, dass es sie vor dem Altar stehen gelassen hat.

Layden: Weißt du, Erfolg ist die beste Rache.

