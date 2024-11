"Es sieht schrecklich aus": Fans von Avatar: Frontiers of Pandora bemängeln Qualität des PS5 Pro-Upgrades

Nach der Veröffentlichung eines neuen Updates für Ubisofts Action-Adventure Avatar: Frontiers of Pandora erntetet das Spiel Kritik von Fans.

Anlass dafür sind die enthaltenen Optimierungen für die PlayStation 5 Pro, die anscheinend nicht so gut ausfallen wie erhofft.

Schlechtere Qualität auf der PS5 Pro?

Berichten auf ResetEra zufolge führt die Nutzung von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) zu häufigem Flimmern, wodurch die Bildqualität im Vergleich zur Basis-PS5-Version insgesamt leide.

"Avatar: Frontiers of Pandora wurde heute Morgen mit PS5 Pro-Unterstützung aktualisiert - und es sieht schrecklich aus", schreibt ein User. "Die andere Modi wurden entfernt. Das hier soll ein 4K-Qualitätsmodus mit 60 fps sein. Aber die Bildqualität sieht grauenhaft aus. Überall flimmert es. Jeder Baum, jeder Busch, jedes Laub usw. Ich hoffe wirklich, Ubisoft korrigiert das, denn für den Moment möchte ich es so nicht weiterspielen."

Problematisch ist dabei vor allem, dass eben nur noch ein Modus verfügbar ist. Und wenn der Probleme macht, steht keine Alternative dazu zur Verfügung.

Das neue Update mit PS5 Pro-Support wurde gestern anlässlich der Veröffentlichung des zweiten Story-DLCs zum Download angeboten.

Laut Ubisoft kann man das Spiel damit mit 60 fps im Qualitätsmodus auf der PlayStation 5 Pro spielen. Die interne Auflösung sei erhöht worden, was "in bestimmten Szenerien zu einer erhöhten Auflösung führt".

Zumindest in der Theorie soll PSSR dabei für bessere Qualität und Performance sorgen. Den ersten Reaktionen zufolge ist das aber wohl er nicht der Fall. Es sieht so aus, als müssten die Entwickler noch einmal nachbessern, damit sich Avatar auf der PS5 Pro wirklich besser anfühlt.

Der zweite Story-DLC Secrets of the Spires setzt indes die Ereignisse des Hauptspiels fort. Ubisoft bietet unter anderem eine Möglichkeit an, direkt zum Start dieses DLCs zu springen.