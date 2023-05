Etrian Odyssey Origins Collection: So geht das essenzielle DS-Feature in Bildschirm, Maus und Controller über

Die Etrian Odyssey Origins Collection ist zum Greifen nah. Am 1. Juni 2023 erscheinen die ersten drei Spiele der mittlerweile zehnteiligen Dungon-Crawler-RPG-Reihe von Atlus in Form eines HD-Remasters. Doch bevor es so weit ist, müssen wir eine wichtige Frage klären. Ein zentrales Spielelement der ursprünglichen DS-Spiele stellt nämlich die Kartenzeichnung dar, die ihr beim Erkunden der weitläufigen Dungeons anfertigt. Dieser Spielablauf fand auf dem damaligen Handheld über zwei Bildschirme und die Touchpad-Funktion statt. Aber wie kann das sinnig und zeitgemäß auf der Switch oder dem PC umgesetzt werden?

Ein Bildschirm, zwei Spielabläufe

Dazu haben wir von SEGA Videomaterial bekommen, das veranschaulicht, wie die neue Erkundung aussehen wird. Außerdem wurden weitere Neuheiten der HD-Version gezeigt. Sowohl bei der Switch, als auch beim PC gibt es nun die Option, zwischen einer neuen Weitsicht, die eine klassische Dungeon-Erkundung aus der Egoperspektive mit einem kleinen Ausschnitt aus der Karte in der rechten, oberen Ecke präsentiert, und einem zweigeteilten Bildschirm zum Zeichnen der eigenen Karte zu wechseln. In diesem zweigeteilten Bild seht ihr links weiterhin eure Erkundung und rechts die Karte. Wobei ihr rechts oben immer den vollständigen Fortschritt sehen könnt, während unten rechts gezeichnet wird.

Die Zeichenfunktion wird mit der rechten Seite des Controllers bzw. mit dem rechten Joy-Con ausgeführt. Zusätzlich lässt sich rechts oben ein Fenster ein- und ausklappen, mit dem ihr besondere Icons, wie Schatztruhen, Türen oder Treppen platzieren könnt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eigene Notizen an beliebigen Orten zu hinterlassen, um euch selbst an bestimmte Ereignisse zu erinnern. Im obigen Video seht ihr übrigens gleich die grafische Überarbeitung der HD-Auflage und wie die Kartenfunktion mit der Maus genutzt werden kann.

Ein echter Gamechanger?

Jetzt, wo wir wissen, wie die Bildschirmaufteilung funktioniert, sollten wir unbedingt einen Blick auf die Bedienbarkeit werfen. Dazu haben sich die Entwickler eine besondere Neuerung für das HD-Remaster einfallen lassen: Auto-Mapping. Mit dieser Einstellung könnt ihr beispielsweise das lästige Wände-Einzeichnen umgehen. Die automatische Funktion füllt alle erkundeten Wege automatisch inklusive Wand aus. Insgesamt gibt es nun also drei Einstellungen:

Ihr zeichnet alle Wege, Ereignisse, Schätze und Co. manuell. Die erkundeten Wege werden ausgefüllt, der Wände, nicht gelaufene Wege und alles andere muss manuell eingezeichnet werden. Auto-Mapping: Erkundete Wege und Wände werden automatisch gesetzt. Icons und nicht-gelaufene Wege müsst ihr manuell einzeichnen.

Ihr stellt Auto-Mapping in den Einstellungen des Spiels über euer Team-Menü und dann bei "Erkundung" ein. Wollt ihr eine klassische Erfahrung haben, so könnt ihr im gleichen Reiter zwischen den genannten Optionen wählen. Die Einstellungen könnt ihr jederzeit ändern, also auch während der Erkundung im Dungeon.

Alle Neuerungen des HD-Remasters

Die Etrian Odyssey Origins Collection beinhaltet Etrian Odyssey, Etrian Odyssey II und Etrian Odyssey III für Nintendo Switch und PC. Jedes Spiel kann als HD-Remaster auch einzeln erworben werden. Außerdem gibt es bisher drei DLC-Pakete. Die Neuauflage beinhaltet neben HD-Grafik, neuen Charakterzeichnungen und überarbeitetem Soundtrack, eine neue Schwierigkeitsstufe. Mit der Picknick-Schwierigkeit soll der Neuzugang an die Spiele erleichtert werden, die den Ruf haben, eher knifflig zu sein. Zudem gibt es mehr Speicherslots, mehr Sprachen für die Texte und eine Auto-Battle-Funktion.

Die neue Karten-Funktion ist euch jetzt ja bekannt und mehr über die Maus-Steuerung könnt ihr im Video erfahren. Zusätzlich wird der Zugriff auf den Monsterkodex, die Questliste oder den Fähigkeitenbaum vereinfacht. Die Spiele kosten in der Kollektion rund 80€ und einzeln jeweils rund 40€.